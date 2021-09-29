Удаленное звено. Почему канал RT столкнулся с санкциями в Германии

Решение YouTube заблокировать два немецкоязычных канала российской государственной телекомпании Russia Today вызвало бурную реакцию в Москве. В Германии санкции против RT Deutsch мало кого удивили. В YouTube заявили, что каналы были заблокированы из-за нарушения единых для всех пользователей правил сервиса.

YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT – RT DE и Der Fehlende Part (DFP – переводится как "Недостающее звено"). Об этом сообщила в телеграме руководитель RT DE Динара Токтосунова. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга "медийной войной". "Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF", – заявила она в твиттере.

Между тем само сообщение о решении YouTube на немецкоязычном интернет-сайте RT Deutsch начинается с неправды: "Без предупреждения YouTube удалил во второй половине дня во вторник каналы RT DE и Der Fehlende Part". В действительности этому предшествовало не просто предупреждение, но недельная блокировка YouTube-канала RT DE, так называемый страйк, когда в течение определенного времени администраторы лишаются возможности загружать новые видео на канал. RT DE получил страйк после указаний со стороны YouTube на недопустимость публикации дезинформационных материалов о пандемии коронавируса, ложных сообщений об опасности вакцин и т. п. Они противоречат правилам YouTube в отношении ложной информации о COVID-19. Несмотря на страйк, не дожидаясь окончания срока блокировки, российский телеканал выложил нарушающее правила видео на свой альтернативный канал в YouTube – Der Fehlende Part.

"RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео. Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", – заявили в Google агентству "Интерфакс".

В RT DE заявили, что поводом для блокировки стало видео "месячной давности", по мнению видеохостиноговой площадки, содержавшее "медицинскую дезинформацию". Возможно, речь идет об интервью с "известным швейцарским иммунологом" Бедой Штадлером, в котором собеседник российского канала выражал сомнение в эффективности ПЦР-тестов и ношения масок и критиковал европейскую политику борьбы с пандемией COVID-19. Оно вышло 23 августа этого года.

Маргарита Симоньян заявила российскому агентству "РИА Новости", что четкие правила YouTube "нигде не прописаны". Но и это не так. Достаточно открыть страницу Google, который владеет видеохостингом YouTube, чтобы в этом убедиться. Здесь очень подробно, в деталях, с конкретными примерами, описано, что именно относится к ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции.

Удаление обоих немецкоязычных каналов RT Симоньян расценила как "настоящую медийную войну", которую Берлин объявил Москве. В столь же разгневанном тоне выдержано и заявление МИД России в связи с решением YouTube. В нем отмечается, что "попытки интернет-гиганта увязать такие вопиющие действия с некими абстрактными "нарушениями внутренних правил сообщества" в качестве обоснования этого очевидного проявления цензуры… рассматриваться не могут и не будут". В мидовском заявлении даже употреблено слово "Инфобарбаросса", обыгрывающее название нацистского плана нападения на СССР.

В Германии нередко называют RT Deutsch источником не информации, а дезинформации. Одна из ведущих немецких газет – Frankfurter Allgemeine Zeitung – пишет о репутации RT как "инструмента пропаганды Кремля", распространяющего "по заданию российских властей" дезинформацию и теории заговоров. Второй канал немецкого телевидения – ZDF – предваряет свое сообщение о блокировке каналов RT Deutsch словами: "Пропаганда и фальшивая информация". "RT DE с 2014 года распространяет в Германии пропаганду, финансируемую Кремлем, и стремится ослабить доверие к демократическим институтам. Платформа не распространяет полностью сфабрикованные фейковые новости, дезинформация более тонкая. Репортеры искажают и игнорируют факты, тем самым сея недоверие к властям, политикам и авторитетным СМИ", – отмечал ранее журнал "Шпигель".

Эту позицию разделяют не только СМИ. В отчете немецкого Ведомства по охране конституции (контрразведки) за 2019 год говорится о том, что RT Deutsch и еще один российский государственный канал – Sputnik – это "инструменты российского руководства, пытающегося повлиять в Германии на политическое и общественное мнение". Газета TAZ, рассказывая о санкциях против RT DE и канала Der Fehlende Part, напоминает о том, что RT Deutsch пытался создать собственное телевидение в Германии. Была даже оборудована студия в Берлине и объявлено о наборе на работу двухсот человек, но попытка RT Deutsch получить в Люксембурге лицензию на вещание провалилась. В Германии канал сделать этого даже не пытался.

Радио Свобода ранее сообщало о другом событии, связанном с RT Deutsch: проигранном этим СМИ судебном процессе по делу о книге "RT Deutsch изнутри – медиаармия Путина в Германии". Ее автор – известный берлинский журналист Даниэль Ланге. Два года он сотрудничал с немецким отделением российского телеканала. В марте 2021 года, после конфликта с начальством, уволился и выпустил разоблачительное исследование. Он сам сверстал книгу и выложил для продажи в онлайн-магазине Amazon.

Ланге утверждает, что получал от начальства задания, не имеющие ничего общего с журналистикой. По его словам, ему предлагали следить за Алексеем Навальным во время пребывания российского политика на лечении в Берлине после попытки его отравления ядом "Новичок", а также за соратниками Навального – Леонидом Волковым и Марией Певчих. В качестве доказательства Ланге опубликовал переписку с редакторами в рабочем чате RT DE. Руководитель RT DE Динара Токтосунова отвергает все обвинения. По ее словам, Ланге давали не шпионские задания, а обычные журналистские поручения.

Представители канала пытались добиться, чтобы книга Даниэля Ланге была изъята из продажи, а утверждения ее автора – поставлены под сомнение. Во франкфуртском региональном суде прошел судебный процесс, завершившийся в начале сентября победой немецкого журналиста.