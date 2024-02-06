YouTube заблокировал несколько десятков аккаунтов ВГТРК

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала несколько десятков региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), среди них - каналы редакций в Ростове-на-Дону, Пскове, Вологде и Мурманске. Официально о причинах блокировок пока не сообщалось.

Ранее видеохостинг удалил канал российского кинорежиссёра Никиты Михалкова "БесогонTV" "за многочисленные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний".

Всего YouTube после начала полномасштабного вторжения России в Украину заблокировал уже сотни российских каналов, в частности аккаунты Совета Федерации, Госдумы, телеканалов "Россия 24", Russia Today, Первого канала, ведущего Владимира Соловьёва.