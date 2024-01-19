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YouTube удалил канал Михалкова "БесогонTV"

Видеохостинг YouTube удалил канал российского режиссёра Никиты Михалкова "БесогонTV".

При попытке открыть канал появляется изображение мартышки и надпись "эта страница недоступна". Российские СМИ пишут, что видеохостинг заблокировал канал "за многочисленные или серьёзные нарушения правил в отношении дискриминационных высказываний".

Комментируя блокировку, Михалков удивился, что его канал просуществовал на ютьюбе так долго, и сообщил, что "Бесогон" можно смотреть на российских ресурсах.

"Я буду продолжать говорить правду, свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу", – написал он. В своём шоу Михалков неоднократно распространял конспирологические теории: например, о чипировании землян и о протестующих белорусах.

На канал Михалкова в ютьюбе были подписаны 1,6 миллиона пользователей.

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