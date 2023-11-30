YouTube заблокировал расследование команды Навального о яхте Путина

Видеохостинг YouTube заблокировал расследование команды Алексея Навального, согласно которому владельцем арестованной в Италии яхты "Шехерезада" является президент России Владимир Путин.

В уведомлении, которое получили соратники Навального, указано, что видео нарушает правило YouTube "в отношении домогательств". В связи с этим администрация хостинга требует удалить из ролика "всю конфиденциальную информацию".

Ранее YouTube уже блокировал несколько расследований, сделанных российскими оппозиционерами, однако после разбирательств восстанавливал доступ к ним.

Весной прошлого года команда Навального опубликовала расследование, согласно которому яхта "Шехерезада", стоявшая у берегов итальянского морского курорта Марина-ди-Каррара, принадлежит Владимиру Путину. Её стоимость расследователи оценили в 700 миллионов евро. Позже издание "Досье" провело собственное расследование и озвучило другую сумму, потраченную на строительство судна, – 583 миллиона евро.

В мае 2022 года яхту арестовало правительство Италии. Сообщалось, что финансовая полиция установила "наличие значительных экономических и деловых связей бенефициарного владельца "Шехерезады" с видными представителями российского правительства".

В сентябре текущего года "Шехерезада" была спущена на воду. По сообщению главы международного Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих, после того как благодаря расследованию команды Навального яхта была "заморожена", кто-то её отремонтировал, заплатив за это, со слов Певчих, "миллионы евро". Кроме того, российский экипаж судна, члены которого, по данным расследователей, связаны с Федеральной службой охраны, не был уволен и до сих пор получает зарплату.