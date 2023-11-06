В Италии спущена на воду арестованная "яхта Путина"

В Италии спущена на воду ранее арестованная суперъяхта "Шехерезада", которая, согласно расследованию команды Алексея Навального, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Как установил корреспондент Радио Свобода, изучив спутниковые снимки, это произошло между 11 и 12 сентября.

По сообщению главы международного Фонда борьбы с коррупцией Марии Певчих, после того, как благодаря расследованию яхта была "заморожена", кто-то её отремонтировал, заплатив за это, со слов Певчих, "миллионы евро".

Российский экипаж судна, члены которого, согласно расследованию, связаны с Федеральной службы охраны, не был уволен и до сих пор получает зарплату, отмечает Певчих (содержание попавших под санкции объектов обычно продолжают вести их владельцы — РС). Она предполагает, что яхту, которая с начала полномасштабного вторжения России в Украину находилась в порту Марина-ди-Каррара в районе Тосканы, могут готовить к выходу в море.

"Если итальянское правительство по какой-либо причине позволит "Шехерезаде" сбежать, это будет величайшим позором и самым существенным ударом по санкционной политике ЕС. Вы не можете вернуть Путину его яхту, это просто безумие", - заявила, обращаясь к итальянским властям, глава международного ФБК.

Весной прошлого года команда Навального опубликовала расследование, согласно которому яхта "Шехерезада", стоявшая у берегов итальянского морского курорта Марина-ди-Каррара, принадлежит Владимиру Путину. Её стоимость расследователи оценили в 700 миллионов евро. Позже издание "Досье" провело собственное расследование и озвучило другу сумму, потраченную на строительство судна - 583 миллиона евро.

В мае 2022 года яхту арестовало правительство Италии. Сообщалось, что финансовая полиция установила "наличие значительных экономических и деловых связей бенефициарного владельца "Шехерезады" с видными представителями российского правительства".

Другие новости Радио Свобода: