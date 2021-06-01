YouTube защищает. Новые правила видеосервиса против силовых структур

YouTube, крупнейший в мире видеосервис (принадлежит корпорации Google), 1 июня обновил свои "Условия использования". В том числе в эти правила теперь внесен запрет на идентификацию людей без их согласия. В ходе протестов начала 2021 года в России сотрудники силовых структур массово применяли опознание людей с помощью машинных алгоритмов.

Законы и частная жизнь

Среди запретов, прописанных в новых правилах Youtube, – сбор "любой информации, которая может быть использована для идентификации личности, например имена пользователей или их лица. Совершать такие действия можно только с разрешения данного лица". Впрочем, допускается ряд исключений. В том числе в случае применения "законодательства, допускающего подобные действия".

Журналисты нередко проводят много часов на видеосервисах, дабы разобраться в деталях какой-либо истории. Касается ли новый запрет журналистских расследований? Галина Арапова, руководитель Центра защиты прав СМИ, объясняет, что нет:

– Речь не идет о том, что теперь нельзя смотреть ролики и узнавать на них людей. Речь идет о машинных алгоритмах, работающих с большими массивами данных, опознавание людей которыми чревато правовыми последствиями. Человеку не под силу самому оградить свою частную жизнь от современных компьютерных систем, – объясняет Арапова.

В ходе массовых протестов в России в начале 2021 года представители правоохранительных органов массово использовали опознание людей по видеозаписям, сделанных на акциях. В отношении не менее 129 человек были инициированы уголовные разбирательства, и в подавляющем большинстве случаев главным доказательством их причастности к событиям являлись видеозаписи. Во время самих протестных митингов 21 апреля задержаний было относительно немного, зато потом полицейские нанесли не менее 220 визитов для составлений протоколов об участии в несогласованных акциях.

Непонятно, как видео найдено, как оно было соотнесено с конкретным человеком

– В материалах административных дел [когда участие в акции устанавливалось по видеосъемке], которые я видел, детально не прописывалось, как человек был установлен. Сотрудник полиции пишет рапорт: в ходе мониторинга обнаружил видео. Непонятно, как видео найдено, как оно было соотнесено с конкретным человеком. Иногда видеосервис, на котором оно было размещено, полицейскими указывается, иногда нет, – рассказывает юрист ОВД-Инфо Денис Шедов.

Законно ли теперь применение машинных алгоритмов для анализа видеозаписей Youtube силовиками? Формально – да. Как рассказал Радио Свобода адвокат проекта "Сетевые свободы" Станислав Селезнев, в российском законе о персональных данных есть положение о том, что персональные данные без согласия гражданина могут использоваться в целях обеспечения государственной безопасности.

Google и ЕСПЧ

Использование машинного распознавания лиц в ходе протестов вполне можно оспорить в ЕСПЧ, предполагает Шедов:

Фото/видеообраз навсегда остается в полицейской машинной картотеке

– Распознавание лиц – само по себе довольно мощное вторжение в право на частную и семейную жизнь. Изображения людей получаются, как правило, без их согласия – с камер в метро, в ходе съемки оперативниками на митингах. Фото/видеообраз навсегда остается в полицейской машинной картотеке, человек никак не может выйти из этого профайлинга – процедуры исключения не предусмотрено. Это совершенно неадекватное действие в случае выявления административного правонарушения, каковым российские суды считают участие в несогласованной акции, – объясняет он.

Если будет доказано, что использование машинных алгоритмов распознавания лиц российскими силовиками неправомерно, у Google есть возможности для сопротивления.

В Евросоюзе обсуждается введение пятилетнего моратория на использование машинного распознавания лиц

– Один из способов доказывания достоверности видеозаписи – когда она была сделана, не подвергалась ли монтажу – является обращение непосредственно к видеосервису. Если Google может ответить отказом, могут быть проблемы в Европе и США у компаний, замеченных в неправомерном использовании данных с Youtube. Если станет известно, что некая компания использовала видео с Youtube для машинного распознавания лиц в интересах российских силовиков, на Западе она может получить как минимум репутационные проблемы, – подчеркивает Селезнев.

Технология машинного распознавания лиц в принципе вызывает много вопросов в западных странах.

– В Евросоюзе обсуждается введение пятилетнего моратория на использование машинного распознавания лиц. В ряде американских штатов введен полный запрет на использование таких технологий. Ряд крупнейших IT-компаний заявили об отказе сотрудничать с силовиками в этой области, – отмечает Селезнев.

Общая стоимость проекта оценивается в 97 миллиардов рублей

На момент публикации текста пресс-служба российского офиса Google не предоставила ответы на вопросы Радио Свобода, хотя уведомление о получении вопросов ее представители прислали ещё 28 мая. Также на вопросы Радио Свобода не ответил Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, член партии "Единая Россия".

Тем временем правительство России планирует распространить по всей стране систему распознавания лиц "Безопасный город". Общая стоимость проекта оценивается в 97 миллиардов рублей, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Финансированием проекта, как ожидается, займется институт развития ВЭБ.РФ, поставками оборудования и созданием инфраструктуры – "Ростех" и "Ростелеком". Каждый регион получит около трех миллиардов рублей на закупки необходимые для запуска системы. В "Ростехе" журналистам подтвердили, что подобный проект разрабатывается. В ВЭБ.РФ заявили, что идея запуска "Безопасного города" рассматривается и находится на начальном этапе проработки.