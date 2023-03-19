Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ЮАР "знает о своих правовых обязательствах". Туда собирался Путин

Путин и Рамафоса

Южно-Африканская Республика "знает о своих правовых обязательствах" в связи с участием страны в Римском статуте, регламентирующем деятельность Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил в воскресенье представитель президента страны Сирила Рамафосы, комментируя выданный МУС со штаб-квартирой в Гааге ордер на арест президента России Владимира Путина.

В августе в ЮАР должен состояться саммит организации BRICS, объединяющей пять крупных стран незападного мира: Россию, Индию, Китай, Бразилию и Южную Африку. Ожидается, что в саммите может принять участие Путин. Официально о его визите не сообщалось, однако агентства подчёркивают, что ранее он участвовал в саммитах BRICS лично.

Как страна, признающая юрисдикцию МУС, ЮАР, если следовать букве закона, должна задержать Путина. Представитель президента ЮАР прямо не отверг такую возможность, заявив при этом, что в преддверии саммита власти страны будут вести переговоры с различными инстанциями относительно сложившейся ситуации. Других подробностей он не привёл.

ЮАР при этом занимает нейтральную позицию по отношению к войне в Украине, в связи с которой Путин стал подозреваемым в МУС.

Ранее в воскресенье министр юстиции Германии Марко Бушман заявил газете Bild am Sonntag, что, если президент России окажется на территории ФРГ, он будет арестован – власти страны обязаны будут это сделать.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать "правовую оценку" высказыванию германского министра. Россия не является участником Международного уголовного суда и не признаёт его юрисдикцию. Её, однако, признают более 100 стран мира, среди которых как большинство стран Запада, так и многие государства Африки, Азии и Латинской Америки.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконном перемещении детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Сам Путин ордер на арест пока не комментировал.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG