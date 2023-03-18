Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. В Киеве выдачу постановления на имя президента России назвали "историческим решением". Чем ответит Москва Гааге и коллективному Западу: внутренним террором или бомбежками Украины?

Министерство обороны РФ планирует набрать еще 400 тысяч контрактников. Военкоматы раздают повестки в десятках регионов России. Кого отправят на войну и какие шансы у новых солдат выжить в Украине?

Крупнейший за 15 лет банковский крах в США. Кто будет спасать Silicon Valley Bank и Signature Bank? Как Европе удалось освободиться от монополиста Газпрома и ослабить влияние других российских нефтегазовых компаний на экономику Евросоюза?

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