Юдит Полгар отказалась занять пост президента Венгрии

Знаменитая шахматистка Юдит Полгар отказалась от предложения премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра стать президентом страны - после того, как, согласно принятым поправкам к Конституции, со своего поста был вынужден уйти предыдущий президент Тамаш Суйок.

Мадьяр в воскресенье предложил Полгар, единственной женщине, входившей в первую десятку мирового рейтинга (среди мужчин), занять пост президента Венгрии. По мнению Мадьяра, её избрание на этот во многом церемониальный пост (президент не обладает реальными властными полномочиями) помогло бы объединению нации - после более чем 15 лет правления Виктора Орбана. Кандидатуру Полгар поддержали и депутаты от правящей партии "Тиса".

50-летняя Полгар, которую многие считают сильнейшей шахматисткой всех времён, в понедельник, однако, отказалась от предложения. В соцсетях она написала, что благодарна за него, но "не считает себя в силах взять историческую ответственность" за объединение нации. Полгар подчеркнула, что готова оказать всю необходимую помощь будущему президенту.

Мадьяр пока не отреагировал на её заявление, и неясно, кто станет новым кандидатом правящей партии на президентский пост.

У партии "Тиса", пришедшей к власти в результате выборов в апреле, конституционное большинство. Президент Суйок, сторонник прежнего премьера Орбана, отказался уйти в отставку, и парламент, как и обещал Мадьяр, принял поправки к конституции, которыми ограничил срок его полномочий. Новым президентом, подчеркнул Мадьяр, должна стать надпартийная фигура, уважаемая всем обществом.

Юдит Полгар - младшая из трёх сестёр Полгар, все они добились значительных успехов в шахматах. Сильнейшей из них, однако, была Юдит, принципиально выступавшая в мужских соревнованиях и побеждавшая в том числе бывшего чемпиона мира Гарри Каспарова. В 2014 году она завершила карьеру.