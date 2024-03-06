Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия и жена президента Украины Владимира Зеленского Елена отказались от приглашения Белого дома посетить выступление президента США Джо Байдена перед Конгрессом. Об этом сообщают The Washington Post и "Украинская правда".

Байден в четверг, 7 марта, должен выступить в Вашингтоне с традиционным ежегодным посланием "О положении дел". Навальная и Зеленская, как пишет The Washington Post, должны были стать гостями первой леди США Джилл Байден. Планировалось, что россиянка и украинка будут символизировать сопротивление российскому президенту Владимиру Путину.

Издание утверждает, что приглашение Навальной вызвало негативную реакцию у украинской стороны, из-за неоднозначного отношения к её погибшему мужу в украинском обществе. "Украинской правде" в Офисе президента Украины заявили, что выступление в Белом доме не совпало с рабочим графиком Зеленской.

Как пишет The Washington Post, ещё одной причиной для отказа Зеленской могло стать желание Киева не ассоциироваться в Вашингтоне с Байденом. Украина активно лоббирует законодателей от Республиканской партии одобрить 60-миллиардный пакет помощи Киеву, пишет газета. Это происходит на фоне запланированных на ноябрь в США президентских выборов.

Навальная от визита тоже отказалась. Её пресс-секретарь Кира Ярмыш объяснила это тем, что россиянка нуждается в отдыхе после гибели мужа и последовавших за этим разъездов.