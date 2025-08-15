Юлия Навальная призвала Трампа и Путина обменяться заключёнными

Российский оппозиционер Юлия Навальная призвала президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина провести обмен заключёнными. По её словам, это сделает их саммит "историческим" вне зависимости от исхода переговоров о ситуации в Украине.

Переговоры в Анкоридже Навальная назвала "исторической встречей", от которой "весь мир ждёт завершения войны". Но, отметила она, даже если Трамп и Путин смогут достигнуть каких-то договорённостей, это не значит, что те будут выполнены.

"Но есть способ сделать так, чтобы результаты в любом случае вошли в историю, — заявила она. — Для этого нужно сделать что-то необратимое". Она призвала освободить российских политических активистов и журналистов и украинских гражданских лиц. Личная встреча политиков, считает оппозиционер, даёт им уникальную возможность быстро об этом договориться.

"Вы же сами, в конце концов, ведёте переговоры, чтобы закончить войну. Так почему в тюрьмах должны сидеть люди, которые требовали ровно того же самого?" — говорит политик. Кого при обмене должны освободить США она не уточняет. По словам Навальной, и у Москвы, и у Вашингтона уже есть подготовленные списки на обмен.

Ранее в августе российский журналист и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов обратился к Трампу с просьбой включить в повестку переговоров с Путиным пункт о судьбе политзаключённых. Он предложил, чтобы Путин и президент Украины Владимир Зеленский помиловали политических заключённых, назвав это актом гуманизма, сообщала "Новая газета".