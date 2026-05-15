Юриста, защищавшего шамана Габышева, объявили в розыск

МВД объявило в розыск юриста и правозащитника Алексея Прянишникова, который в последние годы представлял интересы якутского шамана Александра Габышева, помещённого на принудительное лечение в психбольницу. Карточку о розыске обнаружила "Медиазона". Её опубликовал и сам Прянишников.

Юрист рассказал проекту "Слово защиты", что против него возбуждено дело о неисполнении обязанностей "иностранного агента". В июне 2024 года Прянишникова внесли в реестр "иноагентов", а затем трижды оштрафовали, обвинив в нарушении закона "об иноагентах".

Алексей Прянишников родом из Томска, с 1999 по 2006 годы он работал в "ЮКОСе", а затем стал правозащитником. В частности он защищал якутского шамана Александра Габышева, который устроил поход на Москву с целью проведения обряда "изгнания Путина", а впоследствии был арестован и помещён в психиатрическую лечебницу, где находится уже несколько лет. Прянишников неоднократно посещал шамана и до сих пор публикует сообщения о его деле.

Также юрист защищал волонтёрку из Белгорода Надин Гейслер, которую осудили на 22 года по делу о государственной измене, отмечает Сибирь.Реалии.