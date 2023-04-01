Юристку оштрафовали за "дискредитацию" по доносу клиенток

Суд в Ижевске оштрафовал местную юристку на 30 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации армии из-за антивоенных высказываний во время консультации женщин, чьих родственников в колонии завербовали на войну в Украине. Донос написали сами эти женщины. Об этом сообщает "Адвокатская улица", на публикацию обратила внимание "Медиазона".

Две местные жительницы, Ольга Дягилева и Елена Щербакова, обратились за юридической помощью, так как их родственники, отбывавшие наказания в удмуртских колониях, долгое время не выходили на связь. Юристка, имя которой не называется, сказала им, что велика вероятность, что заключенных завербовали в ЧВК "Вагнер" и отправили на войну в Украине.

Одна из обратившихся за консультацией записала разговор на диктофон. После консультации они, используя запись, обратились в полицию, утверждая, что юристка в ходе беседы "неоднократно дискредитировала вооружённые силы и правительство РФ", а также высказалась против так называемой специальной военной операции. Хотя беседа была частной, при ней не присутствовали другие лица, суд счёл её публичной - в жалобах было написано, что дверь офиса юристки "на ключ не закрывалась" и поэтому "зайти там может любой желающий".

Статьи о так называемых фейках и о дискредитации армии, по которым в России судят людей, высказывающихся против войны в Украине, предполагают публичность высказываний. Ранее стало известно, что водителя МВД в Москве Сергея Веделя арестовали по статье о так называемых фейках про российскую армию по результатам прослушки его телефона. Высказывания Веделя о войне в телефонном разговоре вызвали "чувство тревоги, страха и незащищённости со стороны государства" у сотрудника, прослушивавшего телефон Веделя. На первом же допросе адвокат Веделя заявил, что частный разговор нельзя считать "публичным распространением информации". Следователь не согласился, сказав, что у разговора есть свидетель – тот, кто прослушивал телефон Веделя.