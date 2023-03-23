Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На водителя МВД завели дело о фейках после прослушки его телефона

Водителя МВД в Москве Сергея Веделя арестовали по статье о фейках про российскую армию по результатам прослушки его телефона. Об этом рассказал оппозиционный политик Илья Яшин, находящийся с ним в одном СИЗО.

Согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился Яшин, за месяц до начала полномасштабного вторжения России в Украину телефон Веделя – уроженца Украины – поставили на прослушку. Один из его разговоров с родственниками и стал поводом для возбуждения уголовного дела.

В ходе беседы Ведель допустил "криминальные высказывания", говорится в документе. Среди прочего он отрицал, что киевский режим является нацистским, утверждал, что целью вторжения была смена власти в Украине, и сообщал о больших потерях российской стороны в первые дни войны.

Эти высказывания, отмечается в обвинительном заключении, вызвали "чувство тревоги, страха и незащищённости со стороны государства" у сотрудника, прослушивающего телефон Веделя. На первом же допросе адвокат Веделя заявил, что частный разговор нельзя считать "публичным распространением информации". Следователь не согласился, сказав, что у разговора есть свидетель – тот, кто прослушивал телефон Веделя.

Очередное заседание по делу в Перовском суде Москвы назначено на 29 марта. Яшин отмечает, что Ведель – первый арестованный по статье о фейках, дело на него завели в марте 2022 года. Фейками российские власти называют любую информацию о войне, противоречащую официальным сообщениям Минобороны.

  • Статью о фейках про российскую армию добавили в Уголовный кодекс России вскоре после начала её полномасштабного вторжения в Украину. За нарушение статьи грозит до 15 лет лишения свободы. По мнению правозащитников, этой статьёй в России фактически была введена военная цензура.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG