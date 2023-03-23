На водителя МВД завели дело о фейках после прослушки его телефона

Водителя МВД в Москве Сергея Веделя арестовали по статье о фейках про российскую армию по результатам прослушки его телефона. Об этом рассказал оппозиционный политик Илья Яшин, находящийся с ним в одном СИЗО.

Согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился Яшин, за месяц до начала полномасштабного вторжения России в Украину телефон Веделя – уроженца Украины – поставили на прослушку. Один из его разговоров с родственниками и стал поводом для возбуждения уголовного дела.

В ходе беседы Ведель допустил "криминальные высказывания", говорится в документе. Среди прочего он отрицал, что киевский режим является нацистским, утверждал, что целью вторжения была смена власти в Украине, и сообщал о больших потерях российской стороны в первые дни войны.

Эти высказывания, отмечается в обвинительном заключении, вызвали "чувство тревоги, страха и незащищённости со стороны государства" у сотрудника, прослушивающего телефон Веделя. На первом же допросе адвокат Веделя заявил, что частный разговор нельзя считать "публичным распространением информации". Следователь не согласился, сказав, что у разговора есть свидетель – тот, кто прослушивал телефон Веделя.

Очередное заседание по делу в Перовском суде Москвы назначено на 29 марта. Яшин отмечает, что Ведель – первый арестованный по статье о фейках, дело на него завели в марте 2022 года. Фейками российские власти называют любую информацию о войне, противоречащую официальным сообщениям Минобороны.