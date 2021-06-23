Юристы оспорили доклад о митингах, который Россия направила ООН

Юристы правозащитного проекта "ОВД-Инфо" подвергли критике доклад о зимних протестах в поддержку Алексея Навального, который власти России ранее направили в ООН. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Речь идёт о документе, который ООН потребовала от российских властей после того, как правозащитники пожаловались в организацию на массовые нарушения прав участников протестов. ООН попросила правительство России объяснить, как оно защищает право граждан на свободу собраний (в том числе во время пандемии) и соблюдает право оппозиции на выражение мнения. Также от России требовалось предоставить ООН точную информацию о количестве задержанных, пояснить обоснованность этих задержаний и последовавших арестов.

Юристы "ОВД-Инфо" Александр Лохмутов и Денис Шедов подготовили для ООН разбор отчёта российских властей.

Так правозащитники опровергают содержащееся в докладе заявление о том, что оппозиция якобы даже не пыталась согласовать митинги, приложив к документу копии отказов мэрии Москвы.

Они также указывают на неточные, по их мнению, данные о количестве осужденных по статье о неоднократном нарушении на митингах. Денис Шедов заявил "Коммерсанту", что был ошарашен, когда увидел в ответе России тезис об «отсутствии осужденных» по "дадинской" статье в 2017–2019 годах. По данным Судебного департамента, в 2019 году по ней были осуждены минимум два человека, отмечают юристы "ОВД-Инфо".

По мнению правозащитников, российские власти в отчете для ООН занизили количество обвиняемых в применении насилия к полицейским, указав 12 вместо 24 человек. При этом государство фактически не расследует жалобы на применение силы и пыток сотрудниками полиции к демонстрантам. Юристы указывают, что проект "Апология протеста" сообщал о 130 случаях насилия со стороны полицейских, но ни одного уголовного дела по таким жалобам не было возбуждено.

Из доклада "ОВД-Инфо" следует, что суды назначали аресты и штрафы по принципу "наказание за сам факт участия в собрании". Задержанные в ходе акций протеста жаловались на пыточные условия содержания, отмечают юристы правозащитного проекта. Власти же утверждают, что распространяемая в интернете информация о нарушениях недостоверная.

Правозащитники попросили ООН "сделать неблагоприятные для правительства России вывод" , так как считают, что ответ российских властей не был точным и полным, а в ряде случаев мог "ввести в заблуждение" международное сообщество.