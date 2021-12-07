Юрий Дудь снял фильм о том, почему в России пытают

Известный журналист Юрий Дудь, автор ютуб-канала "вДудь" с многомиллионной аудиторией, снял фильм о пытках в России. По словам самого Дудя, главной причиной нового выпуска стала недавняя публикация архива видео, снятого в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на которых заключённых жестоко пытают, избивают и подвергают насилию.
Автор фильма отметил, что публикация видео с издевательствами над заключёнными не вызвала "широкого общественного резонанса в России", поскольку "далеко не все могут с сочувствием относиться к тем, кто находится в местах лишения свободы". Однако по мнению Дудя, пытки в стране могу угрожать даже тем, кто "никогда не сидел в тюрьме, никогда не имел проблем с законом".
"В России ты днём можешь заниматься своими делами, вечером - обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра - сознаваться в преступлении, которого не совершал", - отметил журналист.
- В начале октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал, помимо прочего, видео с пытками и изнасилованиями заключенных в туберкулёзной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. После публикаций глава ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку, 18 сотрудников ведомства, в том числе Гаценко, уволили.
- В конце ноября Владимир Путин снял Александра Калашникова с поста главы ФСИН. В Кремле заявили, что это было сделано после заявления главы ведомства, и не стали связывать отставку с публикацией видео с пытками в колониях.
- Правозащитники уже несколько лет регулярно сообщают о пытках и избиениях в учреждениях ФСИН во многих российских регионах, но проверки по этим жалобам проводят очень редко, а по возбуждаемым уголовным делам бывшие сотрудники ФСИН нередко получают условные сроки.
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