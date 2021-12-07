Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Юрий Дудь снял фильм о том, почему в России пытают

Известный журналист Юрий Дудь, автор ютуб-канала "вДудь" с многомиллионной аудиторией, снял фильм о пытках в России. По словам самого Дудя, главной причиной нового выпуска стала недавняя публикация архива видео, снятого в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на которых заключённых жестоко пытают, избивают и подвергают насилию.

Автор фильма отметил, что публикация видео с издевательствами над заключёнными не вызвала "широкого общественного резонанса в России", поскольку "далеко не все могут с сочувствием относиться к тем, кто находится в местах лишения свободы". Однако по мнению Дудя, пытки в стране могу угрожать даже тем, кто "никогда не сидел в тюрьме, никогда не имел проблем с законом".

"В России ты днём можешь заниматься своими делами, вечером - обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра - сознаваться в преступлении, которого не совершал", - отметил журналист.

  • В начале октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал, помимо прочего, видео с пытками и изнасилованиями заключенных в туберкулёзной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. После публикаций глава ФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал в отставку, 18 сотрудников ведомства, в том числе Гаценко, уволили.
  • В конце ноября Владимир Путин снял Александра Калашникова с поста главы ФСИН. В Кремле заявили, что это было сделано после заявления главы ведомства, и не стали связывать отставку с публикацией видео с пытками в колониях.
  • Правозащитники уже несколько лет регулярно сообщают о пытках и избиениях в учреждениях ФСИН во многих российских регионах, но проверки по этим жалобам проводят очень редко, а по возбуждаемым уголовным делам бывшие сотрудники ФСИН нередко получают условные сроки.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG