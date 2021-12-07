Юрий Дудь снял фильм о том, почему в России пытают

Известный журналист Юрий Дудь, автор ютуб-канала "вДудь" с многомиллионной аудиторией, снял фильм о пытках в России. По словам самого Дудя, главной причиной нового выпуска стала недавняя публикация архива видео, снятого в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на которых заключённых жестоко пытают, избивают и подвергают насилию.

Автор фильма отметил, что публикация видео с издевательствами над заключёнными не вызвала "широкого общественного резонанса в России", поскольку "далеко не все могут с сочувствием относиться к тем, кто находится в местах лишения свободы". Однако по мнению Дудя, пытки в стране могу угрожать даже тем, кто "никогда не сидел в тюрьме, никогда не имел проблем с законом".

"В России ты днём можешь заниматься своими делами, вечером - обнаружить себя в отделении полиции привязанным к стулу, а с утра - сознаваться в преступлении, которого не совершал", - отметил журналист.