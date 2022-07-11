За 2 недели Украина уничтожила не менее 14 складов боеприпасов войск РФ

Украинские военные за последние две недели - с конца июня - нанесли более 10 точных ударов по складам боеприпасов и другим объектам российских войск, находящихся в их тылу на занятых ими территориях Украины. Такие данные приводит Русская служба Би-Би-Си. По открытым источникам журналисты установили не менее 14 случаев подобных ударов.

Склады и другие поражённые объекты находились на расстоянии от 5 до 75 километров от линии фронта - в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Как отмечает Би-Би-Си, ранее украинские войска тоже периодически поражали склады и командные пункты российских военных, но делали это обычно прямо у линии фронта или в результате диверсионных действий. В конце июня под удар начали попадать и объекты, расположенные вдали от линии фронта, в частности в Снежном, Шахтёрске, Перевальске, Кадиевке (Стаханове) - это глубокий тыл, территория, которую поддерживаемые Россией сепаратисты контролировали с 2014 года. В ночь на понедельник сообщалось об ударе по Луганску. При этом об ударах по российской территории не сообщалось.

При этом официально ни Генштаб Вооружённых сил Украины, ни Минобороны России не сообщали о таких случаях. Информацию распространяли в соцсетях очевидцы взрывов и журналисты с обеих сторон конфликта. О потерях в личном составе нет даже приблизительных данных.

Об увеличении числа ударов по тылам российских войск говорят и украинские чиновники. Президент Владимир Зеленский, в частности, заявил, что "наконец-то очень мощно заработала западная артиллерия". Удары по тылам начались вскоре после сообщения о том, что в Украину прибыли переданные США системы залпового огня HIMARS, которые могут точно поражать цели на расстоянии около 70-80 км.

Некоторые из ударов по российским складам определённо были нанесены именно из этих установок - это подтверждают сепаратисты, опубликовавшие фотографии осколков ракет. Как отмечает Би-Би-Си, точность и качество попадания по российским складам и базам указывает именно на работу западного оружия. Минобороны США заявляло, что Украина "успешно" использует эти системы.

В настоящий момент США поставили или обещали поставить Украине 12 установок HIMARS. Представители украинских властей заявляют, что для успешного контрнаступления таких установок должно быть несколько десятков.