За четыре месяца Украина выдала визы десяти гражданам России

С 1 июля 2022 года, когда власти Украины ввели визовый режим для граждан России, визы получили десять россиян. Об этом пишет Hromadske со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Визы россиянам оформили заграничные дипломатические учреждения Украины. В министерстве не уточнили, сколько было подано заявлений на получение визы.

Наличие визы не гарантирует стопроцентный пропуск гражданина России в Украину. Окончательное решение будет за пограничниками на КПП.

В начале ноября Украина также приостановила рассмотрение заявлений россиян об оформлении и обмене временного или постоянного вида на жительство. Запрет также касается оформления разрешения на иммиграцию. Эта мера будет действовать, пока в стране введено военное положение, и тридцать дней после его отмены. Запрет касается тех граждан России, которые не имеют родственников в Украине или не трудоустроены в украинских компаниях и организациях.

Решение о визовом режиме с Россией было принято после того, как на сайте офиса президента Украины появилась соответствующая электронная петиция. Владимир Зеленский поддержал ее, как только она собрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения. Он заявил, что власти пошли на такой шаг "в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности".

Безвизовый режим между Россией и Украиной продолжал действовать даже после аннексии Крыма и начала военного конфликта в Донбассе. Россияне могли находиться в Украине до 90 дней раз в полгода. Въехать они могли только при наличии загранпаспорта и тщательной проверки на границе. После 2014 года количество граждан России, въезжающих в Украину, значительно сократилось. По данным Госпогранслужбы, в 2021 году границу с Украиной пересекли полмиллиона россиян. Семь тысяч получили отказ по разным причинам.

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