Украина приостановила оформление россиянам ВНЖ и ПМЖ

Украина приостанавливает рассмотрение заявлений россиян об оформлении и обмене временного или постоянного вида на жительство. Запрет также касается оформления разрешения на иммиграцию. Эта мера будет действовать, пока в стране введено военное положение, и тридцать дней после его отмены. Соответствующее постановление принял 1 ноября Кабинет министров Украины.

Приостанавливается рассмотрение заявлений, поданных до вступления в силу постановления. Новые заявления от россиян приниматься не будут. Ограничения не распространяются на граждан России, которые являются:

мужем или женой гражданина Украины;

детьми или родителями граждан Украины;

братом или сестрой, дедушкой или бабушкой, внуком или внучкой граждан Украины;

лицами, служившими в ВСУ три и более лет;

лицами, которые согласно закону прибыли в Украину для трудоустройства.

С 1 июля власти Украины ввели визовый режим для граждан России. Заявления рассматривают украинские дипломаты в третьих странах, так как после начала российского вторжения Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, и все украинские дипломаты покинули страну. Однако даже наличие визы не гарантирует стопроцентный пропуск гражданина России в Украину. Окончательное решение будет за пограничниками на КПП.