Израиль продолжает переговоры по освобождению заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху косвенно подтвердил проведение новых переговоров по возвращению израильских заложников из сектора Газа, сообщает Reuters. Захваченных удерживает палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в США и Евросоюзе. По последним данным, в Газе находятся более 100 израильтян, похищенных джихадистами во время нападения на юг Израиля 7 октября.

Нетаньяху выступил со специальным обращением в субботу, на следующий день после того, как стало известно, что израильские солдаты по ошибке убили трёх заложников в Газе. Премьер назвал случившееся трагической гибелью и катастрофой.

Нетаньяху упомянул, что израильская переговорная группа, добивающаяся освобождения похищенных, действует, исходя из продолжения военного давления на ХАМАС.

Reuters отмечает, что незадолго до выступления Нетаньяху, глава израильской спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа встретился в одной из европейских стран с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдель Рахманом аль-Тани. По данным собеседников агентства, стороны обсудили возможное новое перемирие в Газе и сделка по обмену захваченных израильтян.

Ранее о том, что Израиль продолжает контакты с Катаром и Египтом для возобновления переговоров по освобождению заложников из Газы сообщили источники The Wall Street Journal.

В свою очередь египетские чиновники заявили изданию, что Катар и Египет предложили ХАМАС несколько возможных вариантов сделки по освобождению. По одному из них палестинцы должны отпустить пожилых и гражданских мужчин в обмен на ряд высокопоставленных палестинских заключённых, содержащихся в тюрьмах Израиля.

Еще один вариант, по данным журналистов, подразумевает возвращение в Израиль трёх старших офицеров израильской армии в обмен на освобождение десяти палестинских заключённых. В сделку предлагается включить палестинского политика Марвана Баргути, одного из лидеров движения ФАТХ, под контролем которого находится Западный берег реки Иордан.

Баргути приговорен в Израиле к пяти пожизненным срокам за теракты, в которых погибли пять человек, и к 40 годам тюрьмы за покушение на убийства.