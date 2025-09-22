За два года в России зафиксированы 6 тысяч нарушений прав человека

В 2024–2025 годах в России зарегистрировано почти шесть тысяч случаев нарушения прав человека. Об этом говорится в отчёте спецдокладчика ООН Марианны Кацаровой. Его обсуждение состоялось 22 сентября в Женеве, в рамках сессии Совета ООН по правам человека.

В докладе, с текстом которого ознакомилось Радио Свобода, говорится в том числе о преследованиях по политическим мотивам. С преследованиями столкнулись не менее 85 журналистов и активистов. В 2025 году давление давление испытывали около 300 известных правозащитников, журналистов и общественных деятелей.

Согласно докладу, в 2024 году зафиксированы больше 900 случаев давления на редакции СМИ. 60 медиаорганизаций подверглись блокировкам или угрозам.

В культурной и образовательной сферах с 2022 по 2025 год отмечено 536 случаев вмешательства и цензуры, затронувших 359 организаций.

Среди пострадавших упоминяются журналисты независимых изданий DOXA и The Insider, юрист Дмитрий Талантов, активисты платформы "7x7", а также руководители издательств Popcorn Books и Individuum, которые власти обвинили в так называемой пропаганде ЛГБТ.

На сессии выступила сотрудница медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Алсу Курмашева. Она провела в заключении в России 288 дней по обвинению в распространении так называемых фейков о российской армии.

Поводом для преследования стала опубликованная редакцией Идель.Реалии книга "Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину". 19 июля 2024 года Верховный суд Татарстана приговорил журналистку к шести с половиной годам колонии. 1 августа прошлого года журналистка вышла на свободу в рамках массового обмена заключёнными между США и Россией.

В своём выступлении Курмашева рассказала о журналистке Нике Новак, которая сотрудничала с Радио Свобода и в ноябре 2024 года была приговорена к четырём годам колонии по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией. Курмашева обратила внимание, что Новак находится в колонии "под особым надзором" и объявляла голодовку в знак протеста.

Курмашева также отметила в своем выступлении прерследование журналиста Константина Габова. Его приговорили к пяти с половиной годам колонии по делу об участии в деятельности Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Правозащитники и коллеги требуют освобождения Ники Новак, Константина Габова и других заключённых журналистов, подчеркнула Курмашева.