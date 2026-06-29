За экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко внесли залог

За арестованного бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко внесли полную сумму залога.

Как выяснил расследовательский проект Украинской службы Радио Свобода "Схемы", три дня назад деньги внесли три частных фирмы: "Тетрас Оптима"(54 млн), "Гиран Констракт" (46 млн) и Скайт Ритейл (5 млн).



В понедельник стало известно, что еще две компании внесли недостающие 45 миллионов. Владелец одной из этих фирм, по информации расследователей, фигурировал в деле Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) по поводу вероятного предложения взятки должностным лицам "Украинской железной дороги".



Суд арестовал Германа Галущенко 17 февраля, за два до этого его задержали на границе при попытке выехать из Украины. Галущенко подозревают в хищении 112 миллионов долларов, отмывании денег и коррупции по делу "Мидас", которое затрагивает высшее политическое руководство Украины.

По версии следствия, участники схемы требовали у поставщиков и подрядчиков "Энергоатома" 10-15% откатов от суммы заключенных с ними контрактов, а в случае отказа угрожали заблокировать платежи за уже предоставленные услуги или отобрать статус поставщика.



Организаторами коррупционной схемы следователи считают бизнесмена Тимура Миндича, партнера президента Украины Владимира Зеленского по проекту "Квартал 95", и финансиста Александра Цукермана. Однако, как утверждается, в ней были замешаны и другие высокопоставленные украинские чиновники, в том числе в ранге министров. Также по этому делу подозреваемым проходит экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.