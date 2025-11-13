Операция "Мидас". Коррупция в Украине, связи с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский 13 ноября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против бизнесмена, совладельца студии "Квартал-95" и соратника президента Тимура Миндича, а также бизнесмена Александра Цукермана. Оба они, как говорится в документе, опубликованном на сайте президента Украины, имеют гражданство Израиля. В списке ограничительных мер – арест на три года их активов и имущества, запрет на въезд в Украину, лишение государственных наград, запрет на ведение предпринимательской деятельности.

Это решение связано с результатами операции Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) по разоблачению коррупции в сфере энергетики, названной "Мидас" – по имени героя древнегреческих мифов, превращавшего в золото все, к чему он прикасался.

"15 месяцев работы и тысяча часов аудиозаписей. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации. Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", – говорится в сообщении НАБУ о результатах расследования.

На 18 ноября в Верховной Раде Украины запланировано голосование по отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук в связи со вскрывшимися фактами коррупции. Накануне о внесении на рассмотрение парламента решения об отставке этих политиков сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас 13 ноября заявила в интервью Reuters, что скандал, связанный с коррупцией в энергетическом секторе Украины, является "крайне прискорбным", и важно, чтобы Киев отнесся к нему серьезно.

Предполагаемый ущерб, нанесенный вследствие действий подозреваемых, достигает 100 миллионов долларов. "Коррупционная схема вызвала новый всплеск общественного недовольства правительством страны", – говорится в публикации Reuters.

"Они действуют очень решительно. Коррупции нет места, особенно сейчас. Ведь речь идет о средствах общества, которые должны идти на передовую", – заявила Каллас в кулуарах встречи министров иностранных дел "Группы семи" в Канаде.

В антикоррупционном бюро сообщили, что в рамках расследования провели более 70 обысков, к которым привлекались все детективы НАБУ. "Разоблачена высокоуровневая преступная организация в сферах энергетики и обороны. Коррупция в энергетике, отмывание средств, незаконное обогащение", – сообщают в ведомстве.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в качестве доказательства обнародовало аудиозаписи, в которых, как утверждается, чиновники обсуждают "откаты". На пленках подозреваемые обозначены псевдонимами, однако их реальные имена уж известны. Карлсон – это украинский бизнесмен, соучредитель студии "Квартал-95" Тимур Миндич, который близко знаком с Владимиром Зеленским и является совладельцем компании, которая занималась производством передач и фильмов с участием теперь уже президента Украины.

Миндич успел уехать из страны всего за несколько часов до того, как следственные органы планировали у него обыск. Впоследствии украинская пограничная служба, не сообщив, где именно Миндич пересек границу, заявила, что документы у него были в порядке, а страну он покинул официально, имея разрешение на выезд.

"Преступная организация систематически требовала "откаты" от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10 до 15 процентов от стоимости контрактов за предотвращение блокировки платежей за предоставленные услуги, поставленную продукцию или за лишение статуса поставщика. В НАБУ считают, что фактическое управление "Энергоатомом" осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, так называемыми "смотрящими", – сообщили в антикоррупционной прокуратуре детали дела.

НАБУ также подозревает в причастности к мошенничеству экс-советника министра энергетики Игоря Миронюка, исполнительного директора по безопасности украинской энергетической компании "Энергоатом" Дмитрия Басова и четырех сотрудников так называемого бэк-офиса по легализации средств: среди них Александр Цукерман (он также уехал за границу еще до того, как официально стало известно, что его подозревают в незаконной деятельности), Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина.

Офис, через который легализовали незаконные средства, связан с сенатором Совета Федерации

Как пишет украинская служба Радио Свобода, в НАБУ заявили, что средства отмывали через офис семьи Андрея Деркача – в прошлом депутата Верховной Рады, а ныне члена Совета федерации РФ.

По данным следствия, функция по легализации денег, полученных причастными к мошеннической схеме вследствие "откатов", возлагалась на "отдельный офис преступной организации, расположенный в центре Киева".

"Помещение принадлежало семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача, обвиняемого НАБУ и САП в рамках другого уголовного производства. Через этот офис осуществлялся строгий учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывалось отмывание денег через сеть компаний-нерезидентов", – утверждают в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

В августе 2023 года НАБУ совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой завершило расследование по подозрению в государственной измене и незаконном обогащении бывшего народного депутата Андрея Деркача. С начала полномасштабного вторжения России в Украину он не появлялся в Верховной Раде и его депутатские полномочия были прекращены. В сентябре прошлого года стало известно о том, что он избран в Совет Федерации сенатором от Астраханской области. До этого Деркач вел активную публицистическую деятельность в российских СМИ, повторяя то, что об Украине говорят российские чиновники. В январе 2023 года Владимир Зеленский приостановил действие его украинского гражданства, Деркач находится в розыске.

Андрей Деркач является сыном бывшего офицера КГБ Леонида Деркача, который в конце 1990-х возглавлял Службу безопасности Украины, а на излете карьеры был депутатом Верховной Рады. Затем, в 2006-м, вышел на пенсию с правом ношения военной формы. Леонид Деркач умер от инфаркта менее чем за месяц до начала полномасштабной войны России против Украины, 14 января 2022 года. Его сын Андрей приблизительно в это же время уехал в Россию.

Андрей Деркач – выпускник Академии Федеральной службы безопасности России. С конца 1990-х годов он был депутатом Верховной Рады Украины без перерыва, переизбираясь от различных партий, в том числе от Партии регионов, которую возглавлял бежавший в Россию во время "Евромайдана" Виктор Янукович.

В Украине Деркач известен обнародованием так называемых "пленок Деркача". Речь шла о предполагаемых аудиозаписях разговоров в 2015-2016 годах президента Украины Петра Порошенко с высокопоставленными политиками разных стран, в том числе со ставшим впоследствии президентом США Джо Байденом. Подлинность этих записей никогда не была подтверждена, а после окончания официального расследования в Украине, в августе 2023 года, НАБУ и САП заявили о том, что Деркач получил от России сумму в размере около полумиллиона долларов в 2019-2022 годах. Средства, по данным следователей, выплачивались за то, чтобы политик "дискредитировал Украину на международной арене, ухудшал дипломатические отношения с США, а также усложнял интеграцию Украины в Европейский Союз и НАТО". В ноябре 2023 года Служба безопасности Украины сообщила об участии Деркача в агентурной сети ГРУ в Украине вместе с бывшим депутатом Верховной Рады Александром Дубинским.

Против Деркача в США были введены санкции еще в 2020-м на основании обвинений в содействии вмешательству России в президентские выборы. По тем же причинам санкции США введены и против Дубинского. Андрей Деркач также является подозреваемым в отмывании денег и нарушении введенных против него санкций в США.

До войны Андрей Деркач был частым гостем на телеканалах, которые связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком, также находящемся в России – его обменяли на украинских военных и гражданских лиц, удерживаемых Москвой. В выступлениях Деркача в украинских СМИ, когда он был депутатом Верховной Рады, часто звучали нарративы, активно продвигаемые в российских государственных СМИ, в частности, о "внешнем управлении" Украины.

Дочь Деркача-младшего, до начала войны известная украинская телеведущая Татьяна Терехова, после 24 февраля 2022 года неожиданно исчезла из медиапространства Украины, закрыла все свои социальные сети и не делала публичных высказываний с осуждением российского вторжения. Украинское издание "Обозреватель" в конце 2022 года писало, что Терехова уехала за границу вместе с детьми, но без мужа, не указав, в какую страну. Ее супруг Иван Литвин, сын украинского политика Владимира Литвина, по словам друга семьи, телеведущего Тимура Мирошниченко, не мог покинуть Украину из-за введенного военного положения. Тем не менее, по открытым источникам подтвердить этот факт не представляется возможным, так как в последний раз украинские СМИ писали о Литвине в связи с его свадьбой с Тереховой. Иван Литвин упоминается в единственной публикации после начала войны – украинское издание Telegraf в прошлом году написало о том, что компании, совладельцем которой он является, принадлежат земельные участки в Житомирской области, на которых возводится элитная гостиница, несмотря на запрет строительства на сельскохозяйственных землях. Его отец Владимир Литвин находится в Украине, судя по его фейсбуку, выступая с лекциями и популяризируя свои научные труды.

Реакции на обвинения в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский коротко прокомментировал расследование коррупции в энергетической сфере в вечернем обращении 10 ноября. По его словам, любые результативные действия против коррупции "очень нужны".

"Неотвратимость наказания необходима. "Энергоатом" сейчас обеспечивает Украине наибольшую долю энергогенерации. Чистота в компании – это приоритет. Энергетика, каждая отрасль, каждый, кто создавал "схемы", должен получить четкий процессуальный ответ. Должны быть приговоры", – заявил Зеленский.

При этом Тимур Миндич, сбежавший из страны накануне предъявления ему обвинений, считается близким соратником Зеленского. Издание Bloomberg в статье о коррупционном скандале написало, что президент рассказал изданию: он "не разговаривал с Миндичем с момента объявления о расследовании коррупции".

Советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в комментарии украинской службе Радио Свобода сказал, что никакие прошлые бизнес-связи Владимира Зеленского не будут "путеводной звездой" для защиты любого человека. Он отметил, что президент сейчас полностью сосредоточен на войне и не имеет времени вмешиваться в дела бывших бизнес-партнеров.

Что касается бывшего главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, которого также обвинили в создании коррупционной схемы, то он уже вышел под залог по решению суда после объявления ему подозрения в "мошенническом завладении средствами государственного предприятия". Впоследствии в интервью украинскому изданию "Суспiльне" Кудрицкий заявил, что идея его преследования принадлежит бывшему министру энергетики и министру юстиции Герману Галущенко. При этом никаких доказательств этих слов он не привел.

Кудрицкий заявил, что дело против него является "политически мотивированным" и подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину "действовал в рамках закона, не нанося ущерба государству, а, наоборот, защищал интересы государственной компании". Президент Владимир Зеленский сказал, что у него нет частного отношения к бывшему главе "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому, а его дело является "вопросом судебной системы" Украины.

Владимир Кудрицкий руководил "Укрэнерго", которая является оператором энергосистемы Украины, в то время, когда Россия наносила массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре осенью 2022 и весной-летом 2024 года. Под руководством Кудрицкого в начале войны удалось отключить энергосети Украины от российских электросетей и присоединить их к системе Евросоюза.

Ранее в Государственном бюро расследований Украины (ГБР) заявили, что в 2018 году, во время проведения тендеров по реконструкции двух подстанций, Кудрицкий "вступил в сговор" с представителями частной компании. На тот момент он занимал должность заместителя директора по инвестициям в компании "Укрэнерго". В бюро утверждают, что по результатам закупок было заключено два договора на сумму более 68 млн гривен, затем госпредприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн гривен авансовых платежей, которые, по данным ГБР, сообщники присвоили без намерения выполнять взятые на себя обязательства.