За год в суды поступило свыше 6 тысяч протоколов о дискредитации армии РФ

С марта прошлого года в российские суды поступило свыше 6 тысяч административных протоколов о дискредитации действий российской армии, подсчитала "Медиазона".
Издание отмечает, что суды трактуют понятие "дискредитации" крайне широко, и приводит в качестве примеров протоколы, составленные за исполнение песен украинских исполнителей, выкрик в поддержку Украины на автобусной остановке и пересказ сна об украинском президенте Владимире Зеленском.
В конце прошлого года редакция правозащитного проекта "ОВД-Инфо" подсчитала, что с начала войны, в особенности после того, как в марте в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий, власти возбудили более 300 уголовных дел против граждан за их антивоенную позицию.
Что касается административных дел, то к концу прошлого года в "ОВД-Инфо" сообщили о более пяти с половиной тысяч протоколов, поступивших в российские суды. Большая их часть - 701 дело - рассматривалась в Москве. В пятёрку по этому показателю входили также Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан и аннексированный Крым.
Кроме того, в России с начала полномасштабной войны в Украине за участие в антивоенных митингах и пикетах, за посты в соцсетях, а также за выражение в той или иной форме поддержки Украины, были задержаны минимум 19 тысяч 443 человека. Это рекордная цифра задержанных по политическим мотивам за последние 10 лет.
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