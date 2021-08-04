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"За пацанов!" Владимир Голышев – о национальном характере

Политика давно засунула своё свиное рыло в спорт. В этом принято обвинять Кремль, для которого "золото наших олимпийцев" – любимая побрякушка, но уже нельзя не признать, что и американцы в этой дисциплине давно вырвались в лидеры. Когда о том, что "русских здесь быть не должно", пишут журналисты – это ладно, но когда такое сделали пловец Райан Мерфи или гребчиха Меган Калмо, то руским умом этого не понять, потому что у нас часто принципиально разные аршины. Разница особенно ярко проявилась в двух драматичных моментах Олимпиады в Токио. Четырёхкратная чемпионка мира Симона Байлз после неудачного опорного прыжка прекратила участие в соревнованиях. В итоге её команда проиграла в многоборье. "Я просто не хотела продолжать дальше. Травма? Нет, просто небольшое повреждение моей гордости", – сказала Байлз. Спортсменка пояснила: "Я должна делать то, что меня устраивает, и сосредоточиться на своем здравом уме, а не ставить под угрозу свои здоровье и благополучие".


Другой драматичный момент – победа российских рапиристок в командном турнире. Марта Мартьянова вышла на замену, поскользнулась, повредила ногу, пять минут ей оказывали помощь. Замена исключается: или дерись на одной ноге, или подведёшь команду. В итоге золотую медаль она получила, сидя в инвалидной коляске. Своё странное поведение Марта объяснила просто: "Не было вариантов, чтобы я просто села и опустила руки. Я могла только встать и продолжить фехтовать. Это ведь не только моя медаль, а всей команды. Если бы я села, нас бы сняли с финала".

Когда речь зашла, условно говоря, о "пацанах", то перещелкнулся какой-то невидимый тумблер и инстинкт самосохранения уступил место чему-то другому

Обе спортсменки стали героями, каждая у себя на родине. Американские СМИ принялсь расхваливать Симону: "Молодец, что позаботилась о себе!" С российскими СМИ и так всё понятно, и нетрудно догадаться, какими эпитетами они наградили бы нашего топ-спортсмена, если бы он из-за "повреждённой гордости" бросил свою команду на произвол судьбы. В оценке этих эпизодов обычно упускают из вида главное – команду. Говорят "защитила честь страны" или "у бедняжки ментальное расстройство", а я вижу совсем другое: эти две девушки из разных миров, и не только они. В той или иной степени это касается многих российских спортсменов и многих американских или, если хотите, "западных".

Государственная пропаганда давно присвоила себе подвиги Магомета Нурбагандова и Романа Филиппова. Мол, как горячо они любили наше прекрасное капиталистическое отечество! Как яростно сражались за яхту Алишера Усманова и зарплату Игоря Сечина! И никто не хочет вслушаться в их последние слова: "Работайте, братья!" и "Это вам за пацанов!" Не за триколор, не за трижды переписаный лакеем Михалковым государственный гимн. "За пацанов!" И наоборот: в пошлой киноклюкве "Движение вверх" советские спортсмены сражаются "за себя и за Сашку", а не за страну.

30 лет прошло после самоликвидации СССР. Коллективизма сверху давно никто не навязывает. Но почему-то некоторые совсем молодые люди, родившиеся в период первоначального накопления капитала или даже раннего Владимира Путина, ведут себя точно так же, как их советские прадедушки и прабабушки, матросы Севастопольской крепости и крейсера "Варяг". Конечно, не в каждой жизни есть место подвигу. В конце концов, каждый из нас до "часа Х" не знает, на что способен. Марта Мартьянова, например, не знала, что будет как безумная махать рапирой, стоя на одной ноге и привезёт в Казань золото. И Магомед не знал, какие слова скажет в лицо смерти. И Роман. Но когда речь зашла, условно говоря, о "пацанах", то перещелкнулся какой-то невидимый тумблер и инстинкт самосохранения уступил место чему-то другому. Можно сослаться на общинные и артельные традиции, но это всё равно не объяснение. В конце концов, неважно, почему мы такие. Гораздо важнее познать себя, не позволять морочить себе голову и уметь использовать эту особенность национального характера как своё естественное преимущество. Можно начать с профсоюзов и марксистских кружков, чтобы в итоге укоротить яхту Усманову и оставить Сечина без зарплаты.

Владимир Голышев – российский публицист и драматург

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