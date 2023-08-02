За поджог на железной дороге ФСБ задержала троих подростков

В Красноярском крае за поджог на железной дороге сотрудники ФСБ задержали троих подростков. Об этом сообщает сайт Восточного транспортного управления Следственного комитета.

В ночь на 31 июля неизвестные подожгли два релейных шкафа на перегоне Шушь - Шарыпово. По сведениям телеграм-канала SHOT, пожар потух сам и не повлиял на движение поездов.

Следователи сообщили, что задержали трех несовершеннолетних по подозрению в подготовке диверсии на железной дороге. По их мнению, подростки действовали "по заданию неустановленного лица". Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Уголовное дело было возбуждено по статье "Диверсия" .