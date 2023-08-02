За поджог на железной дороге ФСБ задержала троих подростков

В Красноярском крае за поджог на железной дороге сотрудники ФСБ задержали троих подростков. Об этом сообщает сайт Восточного транспортного управления Следственного комитета.
В ночь на 31 июля неизвестные подожгли два релейных шкафа на перегоне Шушь - Шарыпово. По сведениям телеграм-канала SHOT, пожар потух сам и не повлиял на движение поездов.
Следователи сообщили, что задержали трех несовершеннолетних по подозрению в подготовке диверсии на железной дороге. По их мнению, подростки действовали "по заданию неустановленного лица". Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Уголовное дело было возбуждено по статье "Диверсия" .
- С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ней мобилизации в разных городах России участились атаки на здания военкоматов, администраций и объекты железной дороги.
- По подсчётам "Медиазоны", к середине апреля российские власти сообщили о задержании не менее 66 человек по делам о диверсиях на железных дорогах более чем в 21 регионе России. Треть из них несовершеннолетние, почти все остальные — младше 25 лет.
- Государственная Дума в декабре 2022 года приняла закон, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного заключения за "содействие диверсионной деятельности."
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