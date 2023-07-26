Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

За диверсию на железной дороге в РФ дали 22 года колонии и штраф

Железная дорога

Российский военный суд приговорил гражданина России и Украины Сергея Белавина к 22 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей по обвинению в диверсии на железной дороге.

По версии следствия, в июне 2022 года Белавин прибыл в Россию "под видом трудовой деятельности", изготовил взрывное устройство с дистанционным управлением и установил его на железной дороге в Брянской области.

Белавин привёл устройство в действие, когда по путям проходил грузовой поезд из Беларуси, утверждает следствие. Локомотивная бригада не пострадала, поезд и полотно получили повреждения, на участке "на длительное время" было остановлено движение.

Белавина задержали и предъявили ему обвинение по уголовным статьям о теракте, прохождении обучения терактам, незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывного устройства.

  • После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания.
  • По подсчётам ОВД-Инфо, уголовные дела за антивоенную позицию возбудили как минимум против 636 человек, 39 из них обвиняют по статье о теракте за попытку или намерение поджечь военкомат или взорвать объекты железнодорожной инфраструктуры.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG