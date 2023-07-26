За диверсию на железной дороге в РФ дали 22 года колонии и штраф

Российский военный суд приговорил гражданина России и Украины Сергея Белавина к 22 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей по обвинению в диверсии на железной дороге.

По версии следствия, в июне 2022 года Белавин прибыл в Россию "под видом трудовой деятельности", изготовил взрывное устройство с дистанционным управлением и установил его на железной дороге в Брянской области.

Белавин привёл устройство в действие, когда по путям проходил грузовой поезд из Беларуси, утверждает следствие. Локомотивная бригада не пострадала, поезд и полотно получили повреждения, на участке "на длительное время" было остановлено движение.

Белавина задержали и предъявили ему обвинение по уголовным статьям о теракте, прохождении обучения терактам, незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывного устройства.