За диверсию на железной дороге в РФ дали 22 года колонии и штраф

Российский военный суд приговорил гражданина России и Украины Сергея Белавина к 22 годам колонии и штрафу в 600 тысяч рублей по обвинению в диверсии на железной дороге.
По версии следствия, в июне 2022 года Белавин прибыл в Россию "под видом трудовой деятельности", изготовил взрывное устройство с дистанционным управлением и установил его на железной дороге в Брянской области.
Белавин привёл устройство в действие, когда по путям проходил грузовой поезд из Беларуси, утверждает следствие. Локомотивная бригада не пострадала, поезд и полотно получили повреждения, на участке "на длительное время" было остановлено движение.
Белавина задержали и предъявили ему обвинение по уголовным статьям о теракте, прохождении обучения терактам, незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывного устройства.
- После полномасштабного вторжения в Украину российские власти начали преследование за антивоенные выступления и высказывания.
- По подсчётам ОВД-Инфо, уголовные дела за антивоенную позицию возбудили как минимум против 636 человек, 39 из них обвиняют по статье о теракте за попытку или намерение поджечь военкомат или взорвать объекты железнодорожной инфраструктуры.
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