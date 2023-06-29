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За полтора года в России возбуждено 46 дел о провокациях полицейских

За полтора года Следственный комитет России возбудил не менее 46 дел о провокациях со стороны полицейских. Половина из них связана с наркотиками. Об этом пишет издание "Вёрстка", изучившее сообщения следователей.

Дела в отношении полицейских возбуждены в 33 регионах.

Журналисты выяснили, что полицейские не только подбрасывали наркотики людям, но и поддерживали онлайн-площадки по сбыту, чтобы ловить покупателей. В ряде случаев сотрудники правоохранительных органов сами делали закладки и заставляли подозреваемых трогать упаковки с наркотическими веществами.

Кроме того, в приграничной с Украиной Брянской области зимой этого года участковый уговорил местного жителя подбросить патроны знакомому. Следственный комитет, тогда отмечал, что сотрудник полиции так хотел продемонстрировать видимость своей работы.

В части регионов полицейские в своих схемах использовали бездомных и освободившихся заключённых.

Какая доля случаев провокаций доходит до возбуждения уголовного дела против силовиков, подсчитать невозможно, утверждают собеседники "Вёрстки". Кроме того, по их словам, подобные методы с большой долей вероятности используют и сотрудники ФСБ, но их за это не преследуют.

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