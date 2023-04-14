За последний год граждане России купили в Грузии более 6700 квартир

После начала российского военного вторжения в Украину граждане России купили в Грузии 6707 квартир. Это следует из данных министерства юстиции Грузии.

По количеству приобретенных квартир россияне опережают граждан всех других государств – например, граждане Израиля за тот же период купили в Грузии 2563 квартир.

По мнению экспертов компании Georealty, россияне покупают квартиры не только для жилья, но и в качестве инвестиций – для последующей сдачи в аренду. Именно этим объясняется то, что больше 500 граждан России купили по две и больше квартир на грузинских курортах, а также в столице.

После начала российского вторжения в Украину, по разным данным, от 120 до 130 тысяч россиян переехали в Грузию. Кроме всего прочего, покупка недвижимости дает им шанс получить в Грузии "вид на постоянное жительство" – статус туриста позволяет постоянно проживать в стране только 12 месяцев.

Местная оппозиция, в первую очередь партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", обвиняет правящую партию "Грузинская мечта" в "попустительстве притока сотен тысяч русских, приезжающих в страну с непонятными и подозрительными целями". Но по признанию правительства страны, а также экономистов, именно процессы, начавшиеся после притока в Грузию россиян, привели к росту ВВП Грузии на 10 процентов в прошлом году.