За признание "ДНР" и "ЛНР" голосовали депутаты, которых не было в зале

За признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" в Госдуме голосовали даже те депутаты, которых не было в зале заседания. На это обратил внимание телеграм-канал "Можем объяснить", ссылаясь на поимённый список голосовавших депутатов от фракции КПРФ.

По данным СМИ, как минимум два члена фракции, Геннадий Зюганов и Сергей Обухов, отсутствовали на заседании в Думе, однако в списке напротив их фамилий указано, что они проголосовали "за".

Обухов подтвердил, что "лежит дома с ковидом" и не принимал участие в голосовании. Зюганов сейчас госпитализирован, информацию о своём голосе "за" он не комментировал. Зюганов был одним из инициаторов обращения к Владимиру Путину с призывом признать сепаратистские "народные республики". Во вторник вечером в его твиттере появилась запись о том, что начиная с 2014 года коммунисты "постоянно призывали к официальному признанию ДНР и ЛНР" и что "голос миллионов их жителей был чётко выражен на референдуме" в мае того же года.

Во вторник депутаты Госдумы одобрили один из проектов постановления об обращении к президенту России Путину с просьбой признать независимость так называемых "ДНР" и ЛНР" на востоке Украины. СМИ отмечают, что Госдума приняла более резкий вариант обращения, подготовленный КПРФ - другой вариант, в котором, в частности, говорилось об обязательной предварительной консультации с МИД, предлагала фракция "Единая Россия".

В итоге за документ, предложенный коммунистами, проголосовал 351 депутат, против – 16, один воздержался. Против постановления в полном составе выступила фракция "Новые люди". В её официальном заявлении говорится, что "главная задача Госдумы – это борьба с бедностью, но, видимо, некоторым коллегам удобнее переводить внимание на внешние проблемы вместо внутренних". Как считают во фракции, российский народ "поддерживает мир, достаток и безопасность и не готов платить за политические игры ни деньгами, ни тем более собственными жизнями", "а поспешные и непродуманные шаги могут свести на нет все усилия дипломатов".

Голосование в Госдуме прокомментировали за рубежом. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерёг Кремль от признания "народных республик" Донбасса, назвав такой шаг, если на него пойдёт Путин, "новым случаем вопиющего нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины" и "отходом от минских договорённостей, что ещё больше затруднит поиски политического решения конфликта".

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц назвал возможное признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса "политической катастрофой".