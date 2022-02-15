Госдума обратилась к Путину с просьбой признать "ДНР" и "ЛНР"

Депутаты Государственной думы России проголосовали за постановление об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашённых "ДНР" и ЛНР". Трансляция заседания велась на сайте парламента.

За документ, который подготовила партия КПРФ проголосовал 351 депутат, против - 16, один воздержался. Обращение о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" будет отправлено президенту напрямую.

Параллельно с документом КПРФ, рассматривалось похожее предложение подготовленное партией "Единая Россия". Оно предполагало консультации депутатов с российским Министерством иностранных дел перед тем, как отправить обращение к президенту. За этот документ проголосовали 310 депутатов. Однако, Госдума решила незамедлительно подписать обращение к президенту о признании самопровозглашённых республик на востоке Украины и направить его Владимиру Путину.

В тексте обращения к президенту от КПРФ заявляется, что украинские власти "стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию" жителей Луганской и Донецкой областей Украины. Политику Киева авторы предлагают считать сравнимой с "геноцидом собственного народа". Документ был внесён на рассмотрение Госдумой на фоне беспрецедентного обострения ситуации на границе России и Украины.

Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин ранее заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский игнорирует Минские соглашения, а НАТО хочет "оккупировать Украину". По его словам, Москва должна искать способ защитить соотечественников в самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".