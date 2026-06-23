За сутки ограничения на продажу топлива ввели в шести регионах России

Власти Новосибирской области объявили о введение лимитов на продажу топлива. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников 23 июня.



По его словам, решение принято по аналогии с соседними регионами “для недопущения спекулятивного спроса”. Каким именно будет лимит - власти и АЗС решат в течение дня.

В Саратовской области с 23 июня на одну машину установлен лимит 30 литров бензина, сообщил глава региона Роман Бусаргин.



За прошедшие сутки ограничения были установлены ещё в нескольких регионах России. Так, власти Воронежской области объявили, что с 23 июня вводят лимит на покупку топлива на АЗС "Лукойла": в бак на территории города отпускаются за раз по 30 литров бензина и 60 литров дизеля; на трассе — по 60 литров бензина и 200 литров дизельного топлива.



Глава Владимирской области Александр Андреев призвал жителей сократить поездки на автомобилях и покупать топливо только в необходимых случаях. По его словам, у ряда АЗС возникли логистические проблемы, после чего ситуацию ухудшил повышенный спрос со стороны населения. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал сформировать “неприкосновенный запас топлива” на фоне дефицита.



Глава Иркутской области Игорь Кобзев 22 июня заявил, что на "отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, часть временно прекратили обслуживание".



Глава Омской области Виталий Хоценко назвал конкретные лимиты, которые будут действовать в регионе: в городе - не более 40 литров на машину, дизельного топлива — до 80 литров, на трассе - 40 литров по бензину, 200 литров - по дизелю.



В Красноярском крае 23 июня на АЗС "Газпромнефти" установлен лимит 40 литров бензина в один бак, сообщает ТВК.

На территории аннексированного Крыма продажа бензина 21 июня была полностью остановлена после атаки портового логистического узла в Керченском проливе.

Накануне также стало известно, что в России запретили продавать бензин на маркетплейсах – для "предотвращения спекулятивных перепродаж" топлива, как заявила Федеральная антимонопольная служба.

Во многих российских регионах и на оккупированных Россией территориях Украины в июне началась нехватка бензина их-за атак украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. В середине июня в России начали резко расти цены на топливо.

Reuters, ссылаясь на анонимные источники в отрасли, утверждает, что удары украинских дронов привели к остановке крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральной части России, в результате страна в середине июня потеряла около 25% производства бензина по сравнению со среднесуточным показателем в июне 2025 года, и на 20-25% по сравнению с уровнями марта этого года, до начала интенсивных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Внутреннее потребление бензина в пик летнего сезона оценивается минимум в 110 000 тонн в день. Сейчас, по данным источников, объем производства упал примерно до 90 000 метрических тонн в день.

По словам источников, остановка двух крупных производителей, Московского НПЗ и НПЗ ТАНЕКО в Татарстане, на прошлой неделе привела к исчезновению дополнительно 15 000 тонн нефти в день, что привело к снижению добычи до самого низкого уровня за несколько месяцев.