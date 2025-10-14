За сутки в Харьковской области пострадали более 60 человек

За сутки из-за российских обстрелов Харьковской области пострадали 62 человека, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

Вечером в понедельник в Харькове авиабомба попала по территории больницы – ранения получили четыре человека, сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, на момент удара в больнице находились 57 пациентов – их всех перевели в другое медицинское учреждение. Кроме того, в результате атаки были частично обесточены три района Харькова. Утром власти отчитались, что электроснабжение было восстановлено.

В Харькове помимо здания больницы были повреждены общежитие, предприятие, здание учебного заведения и 24 автомобиля.

Днепропетровская область вечером в понедельник подверглась атакам корректируемых авиационных бомб и беспилотников: пострадали два человека, повреждения получила инфраструктура и частный дом.

В Кировоградской области от удара возникло несколько пожаров, а также были отключены от электричества пять населенных пунктов.

Всего за ночь Украину атаковали 96 российских беспилотников, 69 из них были нейтрализованы, сообщают Воздушные силы ВСУ. "Зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников на семи локациях, а также падение сбитых на одной локации", – говорится в публикации.