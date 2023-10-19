За сутки в Украине под обстрелами погибли пять человек

За прошедшие сутки под российскими обстрелами погибли пять человек, ещё десять получили ранения, следует из сообщений властей Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей Украины.

По словам главы администрации Херсонской области Александра Прокудина, за сутки российская армия 105 раз обстреляла регион, выпустив по нему 580 снарядов из миномётов, танков, самолётов и беспилотников. Снаряды попали в том числе в жилые кварталы, на территорию завода и парка в Херсоне. В результате погибли два человека, ещё четыре получили ранения.

Глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил, что накануне вечером российская армия атаковала населённый пункт Степовской общины. Удар пришёлся по "заведению питания" – под завалами погибли два человека, ещё один получил травмы. Позже там же упали обломки "Шахеда", из-за чего возник пожар на складе.

По уточнённым данным главы администрации Днепропетровской области Сергея Лысака, в результате вчерашнего обстрела погибла 31-летняя жительница, ещё четверо пострадали. Повреждено как минимум восемь частных домов, автомобиль и газопровод.

Ранения из-за ракетного удара получила и 67-летняя харьковчанка, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.