"За Токаевым стоит Путин". Референдум в Казахстане и влияние Москвы

Поправки к Конституции Казахстана на референдуме в воскресенье поддержали более 77 процентов граждан страны. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. Явка составила 68 процентов.

Изменения коснутся трети положений Основного закона. В Казахстане по итогам референдума будет восстановлен Конституционный суд. Из текста конституции будут убраны все упоминания о первом президенте страны Нурсултане Назарбаеве. Теперь он не будет назваться лидером нации, то есть елбасы.

После одобрения поправок родственникам президента запрещено занимать руководящие посты в государственном секторе. Эта поправка будет иметь своей целью борьбу с непотизмом, который был распространен в эпоху, когда во главе страны стоял Нурсултан Назарбаев, предпочитавший назначать своих близких на ключевые посты. Отныне президенту также запрещено быть членом политических партий. При этом за главой государства сохраняется право назначать премьер-министра, членов правительства, генерального прокурора, главу службы безопасности страны, руководителя национального банка и главу центризбиркома.

Глава исполнительной власти также сохранит за собой полномочия назначать губернаторов и мэров городов, в том числе столицы Казахстана. При этом еще до начала референдума общественные активисты призывали ввести прямые выборы мэров и глав регионов.

По итогам голосования будет до пяти процентов снижен барьер для прохождения партий в парламент, процедура регистрации партий для участия в выборах упрощается. Беспартийным гражданам вновь разрешат баллотироваться в парламент и региональные законодательные собрания. 70 процентов членов парламента должны избираться по пропорциональной системе, а 30 процентов – по мажоритарной.

Изменения коснутся и верхней палаты парламента: с 15 до 10 теперь сокращается число сенаторов, которых лично назначает президент страны. Сенат лишается права инициировать принятие законов, а будет одобрять лишь те законодательные инициативы, которые будут поступать после голосования в нижней палате парламента – меджлисе.

При этом в воскресенье днём сообщалось о многочисленных нарушениях в ходе референдума, в том числе – о предполагаемых вбросах бюллетеней и недопусках независимых наблюдателей на участки. Избирателям предлагалось проголосовать за весь пакет поправок, почти не дав времени разобраться в них, отмечала оппозиция. Активисты призывали президента отложить голосование, – сообщала Казахская служба Радио Свобода.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил реформировать конституцию страны после подавления кровопролитных протестов в начале этого года. Массовые протесты в Казахстане начались 2 января – первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" – "Старик, уходи!" – требование ухода Назарбаева из власти. На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. По просьбе Токаева в страну были введены войска России и её союзников.

Эксперты расценивают нынешний референдум как подготовку Токаева к выдвижению своей кандидатуры на второй президентский срок.

О том, что стало причиной для объявления референдума в Казахстане и как он изменит политическую жизнь страны, рассказывает политический обозреватель Мерхат Шарипжанов:

– По какой причине был назначен референдум? Еще совсем недавно в Казахстане были массовые протесты. Но может быть, есть и другие факторы, которые могли бы повлиять на решение объявить всенародное голосование?

– Фактор только один – это победа Токаева в противостоянии с Назарбаевым, ослабление и уход Назарбаева и его клана в тень. Можно сказать, что протесты как раз и стали кульминацией этого противостояния. Дело в том, что в казахском городе Жанаозен (это очень неспокойный городок нефтяников на юго-западе страны) царят перманентные протестные настроения. Там люди всегда бастуют или протестуют, и зачастую это выливается в очень серьезные столкновения с полицией. В 2011 году как минимум 16 человек были убиты. Тогда открыли огонь по безоружным бастующим нефтяникам. Мощнейшая, выстроенная за 30 лет, назарбаевская система использовала это для того, чтобы выиграть противостояние с Токаевым.

40 тысяч российских граждан уехали в Казахстан после начала войны

Почему это противостояние вообще возникло? Это мое мнение, но думаю, что здесь сильное влияние оказал украинский фактор. В декабре прошлого года Россия поставила ультиматум НАТО. Его суть выразил Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России: забирайте свои манатки и убирайтесь к границам 1997 года, чтобы НАТО вообще возле России не было. А как раз 28 декабря Лукашенко, Токаев, Назарбаев и Путин встречались в Петербурге. И вот после этого момента наступили напряженные отношения между Токаевым и Назарбаевым, хотя Токаев и является ставленником Назарбаева. Переговоры проходили на фоне скопления российских войск на границе с Украиной, в это время обсуждалось, что вот-вот Россия нападет. Скорее всего, Назарбаев это не поддержал, а Токаев, наверное, все-таки поддержал и заручился поддержкой Путина в возможном противостоянии с Назарбаевым. Во время протестов, начавшихся в Казахстане в январе, за Назарбаевым стояла мощнейшая структура – это не только его родственники, но и весь ресурс, который он создал в течение 30 лет. За Токаевым стоял Путин. Поэтому Токаев и пригласил войска ОДКБ. Они пришли не для того, чтобы разгонять демонстрантов, а скорее всего, чтобы показать: если что – российские войска могут очень сильно помочь Токаеву в противостоянии с Назарбаевым. Назарбаев проиграл. И вот для этого и нужен референдум. Чтобы был документ, и из всех законов, декретов, постановлений о том, что Назарбаев является елбасы, лидером нации, основателем государства Казахстан и так далее, его имя убрать. А ведь первый президент страны упоминается и в старой Конституции, в нескольких её статьях. Нужно аннулировать и закон о первом президенте, по которому елбасы Назарбаев де-юре обладает практически неограниченной властью. Её у него теперь уже нет. И потерю власти надо оформить юридически.

– Вы говорите о том, что Токаев одерживает окончательную победу и укрепляет свою власть и очевидно, что у него есть определенные договоренности с Путиным. Тем не менее, Казахстан поддержал западные санкции: арестованы российские активы и так далее. Как может в одной стране уживаться такая противоречивая политика?

– А другого выхода нет. Дело в том, что Токаев находится в шпагате. Через несколько дней после того, как началась война в Украине, Токаев осторожно сделал заявление, что Казахстан поддерживает не войну в Украине, а так называемую неделимость и безопасность на Евразийском континенте. А это тезис, придуманный российским МИД для того, чтобы поддерживать свои ультимативные заявления о том, что "если вы не заберете свои манатки и не уберетесь, то мы нападем на Украину". За этим последовала моментальная реакция со стороны британского парламента. По-моему, даже один из парламентариев заявил, что надо тогда и против Казахстана вводить санкции. И потом в Казахстане тут же осеклись. Ведь ситуация какая? Казахстан не может открыто поддерживать Россию. Так начались заявления в духе "мы не будем помогать России обходить санкции", а затем и более серьезные заявления – "мы поддерживаем санкции". Почему? Потому что если Казахстан окажется под вторичными санкциями, то его экономика рухнет еще быстрее, чем российская. И началось осторожничанье.

Создаются условия для возможных "уходов" россиян и российских групп от санкций

Заявления-то заявлениями, но огромное количество, по последним данным, около 40 тысяч российских граждан уехало в Казахстан на постоянное место жительства после начала войны. Даже крупные бизнесы в Казахстан уехали. Возьмем просто пример – фирму из Свердловской области, которая производит мотоциклы "Урал" с коляской, очень популярные на Западе. Оказалось, что от этих "Уралов" только рама российская, а все остальное – из заграничных компонентов. Пришлось им переехать в Петропавловск в Северный Казахстан. Но чтобы переехать такому бизнесу, необходимо, чтобы казахстанское правительство предложило российской компании площади, цеха и так далее. Благодаря этому российская компания обходит санкции: она теперь может получать компоненты, продавать мотоциклы за рубеж. Теперь мотоциклы "Урал" с коляской будут продавать с пометкой Made in Kazakhstan.

Далее, среди тех россиян, которые уехали в Казахстан (а они получают идентификационный номер), может быть много тех, которые находятся под санкциями. Вот Лев Лещенко (российскому артисту, поддержавшему аннексию Крыма, а также "ЛНР" и "ДНР", сейчас запрещен въезд в западные страны. – Прим. РС), например, приехал в Казахстан и спокойненько получил ИНН, открыл счет в банке и теперь имеет доступ к MasterCard или Visa. Россияне сейчас получают карты, которые им недоступны на территории России, в казахстанских банках. Это настоящий уход от санкций.

Была заснята на территории Западного Казахстана и российская техника с буквами "Z". Почему она там находилась? Для того, чтобы пройти ремонт? Неизвестно. Но надо учесть, что расстояние от Западного Казахстана до Харьковской области всего в три раза больше, чем расстояние от Западного Казахстана до Алма-Аты. Сделать бросок до Украины через российский коридор – совсем недалеко. Что делала российская техника в Западном Казахстане? Объяснений никаких нет.

И это то, что лежит на поверхности, что мы знаем… Но видно, что есть дымовая завеса, дескать, официально Казахстан не поддерживает Россию, не помогает ей обходить санкции, но одновременно создаются условия для возможных "уходов" россиян и российских групп от санкций.

– Согласно официальным цифрам, 77 процентов граждан страны поддержали референдум и уход со сцены Назарбаева. Насколько эти цифры соответствуют действительности? Общество поддерживает перемены?

– В реальности, когда объявляют официальные цифры в Казахстане, к ним нужно относиться так же, как и к официальным цифрам в России, – сколько нарисуют, столько и будет. Огромное количество людей говорят, что они либо вообще не ходили на нынешний референдум, либо испортили бюллетени. Но это же ведь никто фиксировать не будет.

При этом казахстанцы считают, что 30 лет правления Назарбаева – достаточно. Но все прекрасно знают, что Токаев в свое время был ставленником Назарбаева. А первое решение, которое Токаев принял после того, как он официально был назначен временно исполняющим обязанности президента в марте 2019 года, – указ о переименовании столицы Астаны в Нур-Султан, в честь Нурсултана Назарбаева. И то, что Токаев получил гарантии от Путина для того, чтобы на его штыках прийти к власти, люди тоже прекрасно понимают. Ведь люди Назарбаева попытались создать из этого серьезную катастрофическую ситуацию, чтобы ослабить Токаева. После этого он официально заявил, что в Казахстан зашли 20 тысяч террористов, поэтому необходимо призвать в страну ОДКБ. Все прекрасно понимают, что 20 тысяч террористов – это ложь. Куда они улетучились, на Марс, что ли, улетели? Все понимают, что всё это было сделано лишь для того, чтобы оправдать приглашение войск ОДКБ. А то, что мы называем "войска ОДКБ", – это российские войска, остальных там было по пару сотен человек. И войска пришли для того, чтобы показать зубы назарбаевской стороне, что мы поддерживаем Токаева. Поэтому у Токаева нет в обществе сильной поддержки.

Казахстан остается тоталитарным государством, в котором ушёл один узурпатор, а на его место пришел его ставленник, ближайший соратник, который предал своего патрона, использовал возникшую ситуацию, чтобы полностью взять контроль в свои руки.

Официально в ходе протестов было убито 225 человек, среди них и люди, которые никакого отношения к протестам не имели: безоружные люди, дети, случайно оказавшиеся вечером в январе на улицах Алма-Аты, Талды-Кургана и других городов. Ответа на их смерти тоже нет. Активисты требуют международного расследования, а от международного расследования токаевские власти отказываются, потому что возникнет много вопросов. И для Токаева это большая проблема. Они сейчас пытаются как-то всё замять. 20 тысяч террористов объясняется тем, что так ему сказали бывшие руководители силовых структур. Теперь это надо на кого-то свалить... Но в любом случае приглашение российских войск в страну для подавления протестов – пятно на костюме Токаева, которое очень трудно будет отмыть.