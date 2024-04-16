За участие в войне суд освободил от наказания осуждённого на девять лет

Суд в Екатеринбурге приговорил председателя свердловского отделения Союза десантников России Евгения Тетерина к девяти годам колонии за взяточничество, но освободил от наказания за участие в войне в Украине. Об этом пишет "Коммерсантъ-Урал".

Суд признал Тетерина виновным в трех эпизодах посредничества во взяточничестве на общую сумму 12 миллионов рублей.

В ходе прений гособвинение запрашивало для подсудимого 10 лет колонии строгого режима и штраф в 30 миллионов рублей. Перед оглашением приговора Евгений Тетерин заявил, что не виновен.

Уголовное дело в отношении десантника было возбуждено в 2021 году. По версии следствия, Евгений Тетерин обещал руководству Шабровского карьера за взятки "решить вопросы" с правоохранительными органами, налоговой службой и Ростехнадзором, но присвоил деньги себе.

По словам адвоката Тетерина, руководители компании были должны его подзащитному 35 миллионов рублей. Когда они в очередной раз обратились к Тетерину за помощью, он им помогать не стал, а деньги, которые они якобы давали для взятки, оставил себе в счёт долга.

Во время судебного процесса Тетерин ездил на войну в Украину. В декабре прошлого года он был ранен и уволен со службы, получив медаль "За храбрость", уточняет "Коммерсантъ-Урал". Это стало основанием для освобождения от наказания.

По мнению адвоката Дмитрия Бушухина, это первый в России случай применения этой нормы закона.