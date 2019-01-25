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Человек собаке враг. Как приюты для животных превращаются для них в лагеря смерти, и на что тратятся бюджетные деньги?

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Марьяна Торочешникова: В четверг в Благовещенске Амурской области арестован Вячеслав Золотарев, владелец местного собачьего приюта "Дружок". В середине января в этом приюте были обнаружены десятки трупов собак. Находка вызвала широкий общественный резонанс, а в отношении Золотарева (в тот момент отдыхавшего за границей) возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за жестокое обращение с животными. На время следствия суд отправил его под стражу на два месяца.

О том, как развивались события, Наталье Джанполадовой рассказала зоозащитница из Благовещенска Алина Требурт.

Алина Требурт: Буквально каждый год с 2014 года в этом частном заведении ("концлагере для собак", как мы его называем) таким же образом погибало порядка 200 животных. Это обнаружилось таким образом, что житель пошел туда, там не было людей, он стал заходить в вольеры, смотреть... Все это его поразило, ужаснуло. Когда все это обнародовали в соцсетях – все эти горы трупов, откликнулось очень много народа, которые туда поехали, простые люди, жители города. Когда туда приезжали люди, они были в шоке. Они приехали с каким-то кормом, чтобы их покормить, но они моментально меняли свое решение и брали любую собаку, не выбирая, забирали. Они видели весь этот ужас, в каком они состоянии. В общем, ребра и кости, скелеты. То есть ситуация ужасающая. И когда туда прибыли оперативники и представители прокуратуры, все трупы были официально отправлены на экспертизу. Экспертиза установила, что животные в крайней степени истощения. Также экспертиза подтвердила, что у этих животных никаких инфекционных заболеваний опасных или передающихся человеку не обнаружено. То есть все животные умерли от голода. Трупов было очень много – пришлось вызывать грузовик.

На сегодняшний день животных, которым удалось выжить, разобрали жители города. Волонтеры контролируют эту ситуацию, помогают и кормом, и советами. Там же практические все животные – домашние, там нет диких стай. Животные в стрессе, они напуганы, но они все адекватны. Там стена ошейников, даже с адресниками. Но туда люди не могли попасть, чтобы поискать свою собаку. То есть эта территория была закрыта для посещения. Все наши зоозащитники очень рады тому, что этот человека наконец-то заключили под стражу. Каждый год порядка 200 животных гибли такой страшной смертью. Человек получал бюджетные контракты. Но почему-то у нас ни управление ЖКХ, ни администрация, которая занимается вопросами госзакупок, не обращали на это внимание. Наверное, так было все-таки нужно, так было выгодно. Бюджетные деньги у нас немалые, на собаках можно "отмывать". А чиновники у нас не пуганные.

Марьяна Торочешникова: Всего зоозащитники вывезли из приюта Золотарева 47 трупов собак. Вот как сам Вячеслав Золотарев комментировал эту историю накануне своего ареста в интервью телеканалу РЕН ТВ: "Моя личная земля. Мои личные собаки, которые принадлежат мне на правах собственности. Понимаете? Лежали несколько умерших собак. Это у нас нормально. Мы их не утилизируем, слава богу, потому что у нас сейчас зима. Накапливаются, потом мы их утилизируем. Все умирают. Понимаете?".

Со мной в студии - руководитель ассоциации "Зооправо" Анастасия Федюнина.

Анастасия, эта история, она какая-то вопиющая и единичная – то, что произошло в Благовещенске? И если зоозащитники говорят о том, что каждый год страшной смертью умирали в этом приюте сотни собак, почему этот приют действовал и получал деньги из бюджета, как я понимаю?

Анастасия Федюнина: Это вопиющая история. Гибель даже одной собаки в приюте – это тоже вопиющая история, когда они умирают по халатности владельца, умирают от голода. Это не единичный случай в нашей стране, таких случаев много.

А почему каждый год погибали животные, но это игнорировалось? Это стандартная схема. Во-первых, не дают выходить на муниципальные контракты зоозащитникам, делая эти контракты невыгодными. Человек, активист, который любит животных и хочет выйти на контракт, он должен поделиться с администрацией (заказчиком)...

Марьяна Торочешникова: То есть "откат"?

Анастасия Федюнина: Безусловно. И это не скрывается уже давно: тебе нужно поделиться для того, чтобы работать. Но если они поделятся, им не на что будет содержать животных. Это будет просто невозможно. У них не хватит средств на это.

Марьяна Торочешникова: Невозможно будет создавать нормальные условия, да?

Анастасия Федюнина: Конечно. А такие, как Золотарев, получают деньги... Собак же можно не кормить. Он же их не кормит. А деньги делят. Отличная схема, которая действует повсеместно. Ребята писали очень много жалоб, обращений, заявлений, но получали отписки. У них стопки отписок. Проверки не проводились. Более того, сейчас по муниципальному контракту, который был заключен с Золотаревым, он должен получить деньги только в марте, а ему оплатили этот контракт уже в декабре. Собственно, он и поехал отдыхать в Таиланд.

Марьяна Торочешникова: Ну, это все-таки, наверное, ваше предположение относительно того, когда он получил деньги...

Анастасия Федюнина: Есть платежное поручение, есть акты. То есть он сдал работу и получил деньги.

Марьяна Торочешникова: Вы назвали его "владельцем собак". Разве владелец приюта является владельцем собак? Как это все устроено? Кто может контролировать тех, кто содержит такие приюты?

Анастасия Федюнина: Мы разделяем владельцев собак и юридическое лицо (в данном случае это ИП), которые выполняют муниципальные контракты. По муниципальному контракту, который был заключен с Золотаревым, собаки переходят в собственность муниципалитета только по истечении 185-186 дней. То есть через 6 месяцев. Шесть месяцев не прошло. Они не в собственности Золотарева. Это собаки, которые могут вернуться к хозяину. Хозяин может предъявить право и забрать свою собаку.

Марьяна Торочешникова: Я знаю, что двух собак вернули хозяевам.

Анастасия Федюнина: Нет, трех собак вернули. У живых собак крайняя степень истощения. По вскрытию, по экспертизе, собаки умерли именно от голода, от истощения – такой смертью они умирали все. У живых животных тяжелое состояние, крайняя степень истощения – это тот диагноз, который дают все врачи, и их сейчас восстанавливают.

Марьяна Торочешникова: То есть в том комментарии, который владелец приюта давал журналистам РЕН ТВ, заявляя, что "это мои собаки, моя земля", он, мягко говоря, лукавил?

Анастасия Федюнина: Я не знаю, какая форма собственности земли. А его собаки – у него дома, если они есть. Но судя по отношению к животным, у него никого нет дома. Собаки не принадлежат Золотареву. И контракт еще должен был исполняться.

Марьяна Торочешникова: А кто должен был контролировать исполнение контракта? Те самые люди, с кем, мы можем предположить, он поделился какими-то деньгами, чтобы получить контракт?

Анастасия Федюнина: Заказчик контролирует исполнение контракта. Они выезжают на место в любое время и проверяют исполнение контракта. Более того, по этому контракту была проведена экспертиза. 25 декабря дали заключение, зайдя непосредственно на территорию приюта, осмотрев все... А мы понимаем, что на территории приюта уже были трупы. Не могло 47 трупов появиться через две недели. Они проигнорировали, не заметили трупов собак. И дали заключение, что все хорошо. Это было государственное учреждение. Вот так работает у нас система.

Марьяна Торочешникова: Правильно ли я понимаю, что с этого года, поскольку начал действовать закон об ответственном обращении с животными, зоозащитники могут тоже проверять, что происходит в приютах?

Анастасия Федюнина: Наверное, вы имеете в виду общественных инспекторов. Нет, с 2020 года будут общественные инспекторы. Сейчас прорабатываются все требования, нормы, подзаконные акты будут прописываться. Пока они не могут...

Что касается ИП Золотарева, даже хозяин собаки не мог туда зайти – туда не пускали. Вот история собаки Кузи, которая осталась жива. Кузя потерялся. Банальная история, у всех собака может потеряться. На Кузе был надет ошейник. Логично предположить, что у собаки есть хозяин. Кузя провожал хозяина до остановки и возвращался домой. Хозяин уезжал на автобусе на работу, а Кузя шел домой и ждал хозяина дома, а вечером они шли гулять. 19-го или 20 декабря хозяин вернулся домой – Кузи нет, и он начал его искать. Искал неделю: ходил, спрашивал, расклеивал объявления... Кузи нет. А Кузю отловил ИП Золотарев. Собака в ошейнике. Они, по законам Амурской области, должны искать владельца собаки. Владельца собаки никто не искал. Они могут заказчику сообщить о том, что собака хозяйская, чтобы приняли какие-то меры по поиску хозяина. Тем более что были развешены объявления, что собаку ищут.

Марьяна Торочешникова: Но ничего этого сделано не было?

Анастасия Федюнина: Конечно. Это потом люди, когда увидели в Интернете ужасные кадры, они узнали Кузю и сообщили его хозяину, который искал свою собаку, но не мог найти. Кузю забрали. У него крайняя степень истощения, как и у всех. А Золотареву для исполнения контракта нужно было набрать животных, потому что он получал деньги по контракту за содержание собак: чем больше у него собак, тем больше он получит денег. А когда собак ему не хватало, ему надо было добрать собак. Соответственно, в ход шли все собаки, в том числе и домашние. И люди не могли найти своих собак. А в этот приют он не пускал.

Марьяна Торочешникова: Ну, в этой ситуации странно тогда, почему в январе вообще все покинули этот приют? Может быть, охранники тоже испугались: начальника нет, собаки дохнут с голода... Наверное, решили себя обезопасить от возможных обвинений.

Анастасия Федюнина: Как я понимаю, там был один сторож, с которым ведется работа, диалог, которого допрашивают правоохранительные органы. А кто "все" – я не знаю.

Марьяна Торочешникова: История, похожая на благовещенскую, произошла в конце апреля 2016 года в Москве. Тогда волонтеры обнаружили в приюте "БАНО-Эко Вешняки" десятки замученных до смерти животных. Это случилось задолго до принятия закона об ответственном обращении с животными. Сообщалось, что в отношении руководителя приютов "БАНО-Эко" возбуждалось сразу три уголовных дела: о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и жестоком обращении с животными. Правда, в 16-м году наказание за это преступление в Уголовном кодексе было значительно меньше, чем теперь. Известно ли, что стало с владелицей? Дошли ли эти дела до суда? Чем закончилась история приютов "БАНО-Эко"?

Анастасия Федюнина: Если бы дело дошло до суда, вся страна бы радовалась. Раньше у нас не было практики по 245-й статье.

Марьяна Торочешникова: 245-я статья Уголовного кодекса – это "Жестокое обращение с животными".

Анастасия Федюнина: То, что произошло сейчас в Благовещенске, что арестовали Золотарева, - об этом даже мечтать было нельзя. Кстати, это первый в истории случай, когда по 245-й статье арестовывают, избирают такую меру пресечения. До этого такого не было. Первый раз волонтеры добились этого. Они умудрились за короткое время все это провернуть. С 15 января они сделали невозможное.

Марьяна Торочешникова: Но все-таки это могут назвать, в том числе, показательной поркой, потому что процесс уже стал показательным. Может быть, не нужно было арестовывать человека по такому обвинению?

Анастасия Федюнина: Какая порка?!.. 47 собак умерли с голода.

Марьяна Торочешникова: А в других регионах России, которые вы тоже называли проблемными, и сказали, что там тоже гибнут собаки, что ситуация похожа на Благовещенск, но только это почему-то не выплывает наружу, это не обсуждается активно в средствах массовой информации... Какие регионы вы бы назвали?

Анастасия Федюнина: Можно назвать те регионы, где этого нет, – это будет проще. Мы с февраля 2018 года очень плотно работаем по Краснодарскому краю. Вчера нам пришел ответ по нашей жалобе от августа 2018 года. Это Краснодар. Они отловили почти 3 тысячи агрессивных собак. А каким образом они проверяли агрессивность собак – непонятно. Отловили и убили их на месте. Исполнитель по заказу администрации получил почти 5 миллионов рублей. Это у них такая схема. Причем ловят они препаратом, который разрешен только в нашей стране. Во всем мире он запрещен, а в нашей стране его можно использовать. Это курареподобные препараты.

Марьяна Торочешникова: То есть животное обездвиживают, как я понимаю.

Анастасия Федюнина: Да, обездвиживают. У нас есть гуманные препараты, которыми можно обездвиживать животное, и ничего с ним потом не произойдет. А вот эти препараты парализуют все органы и мышцы. Животное не может двигаться, но оно находится в сознании. Оно не может вильнуть хвостом, не может моргать, но оно все чувствует и понимает. Происходит отек легких. Собака не может вздохнуть. Она испытывает ужасную боль, страх. Это может длиться 5-10 минут – из-за неправильно рассчитанной дозы. Она находится в сознании, но понимает, что она умирает. Она уже не может дышать. Потом у нее отказывает мозг. Но она все это время мучается. А признаков никаких нет.

Марьяна Торочешникова: А почему этот препарат до сих пор разрешен в России? И почему его используют при отлове животных?

Анастасия Федюнина: Россия – единственная страна, которая этот препарат использует. Животные адски мучаются. Это страшная смерть. Пуля в голову намного гуманнее, чем использование этого препарата. И все подрядные организации в нашей стране, которые работают по контракту, используют эти препараты. Они дешевые, они им выгодны. У нас нет инструкций для отлова. Если бы у нас прописали общую инструкцию, что нельзя использовать этот препарат при отлове, такие-то требования должны быть, агрессивное животное должны проверять специалисты в области кинологии, ветеринары, тогда бы все у нас наладилось.

Марьяна Торочешникова: С принятием закона об ответственном обращении с животными... ну, общественные инспекторы появятся в 2020 году, но уже сейчас что-то должно измениться? Могут защитники, ссылаясь на этот закон, требовать от чиновников, от уполномоченного органа хотя бы запретить оборот этого страшного вещества?

Анастасия Федюнина: Этого нужно добиваться, писать письма, жалобы. Мы изучили этот вопрос в процессе работы по Краснодарскому краю, с ветеринарными специалистами обсуждали, что это страшнейшая смерть для животных – использование курареподобных препаратов, будем постепенно писать письма и просить, чтобы использование этого препарата у нас запретили.

Марьяна Торочешникова: А кто это решение принимает – исполнительная или законодательная власть?

Анастасия Федюнина: Это в ведении Россельхознадзора.

Марьяна Торочешникова: Я желаю вам удачи в этом начинании!