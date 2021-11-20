Заборы и стены. Рикард Йозвяк – о разделении Европы

Предсказать, каким будет продолжение нынешнего кризиса на границе Европейского союза и Беларуси, невозможно. Тем не менее эти события, вероятно, лишь ускорят развитие уже формирующегося в Европе тренда на строительство стен и заграждений. Вскоре мы вполне можем увидеть новый “железный занавес”, вновь разделивший континент. Хотя на этот раз речь не идет о линии "от Щецина на Балтике до Триеста на Адриатике", о чём говорил Уинстон Черчилль в знаменитой речи 1946 года, новых преград, похоже, будет появляться все больше, отделяя ЕС от тех стран, которые в него не входят.



Евросоюз сегодня лихорадочно подбирает ответные меры на, как многие здесь это называют, самую циничную до сих пор интригу Александра Лукашенко в отношении Запада – переправку тысяч мигрантов с Ближнего Востока, особенно иракских курдов, к границам Латвии, Литвы и Польши, чтобы в итоге они могли проникнуть на территорию ЕС. Стоит ожидать, вероятно, введения санкций в отношении аэропортов Беларуси, различных транспортных компаний и отдельных лиц, ответственных за возникновение новых потоков мигрантов. Но, как и четыре предыдущих пакета санкций ЕС в отношении белорусского режима, введённых с осени 2020 года, они могут оказаться больше формальностью, чем некой мерой, способной принудить Минск действительно пересмотреть свои подходы.



Впрочем, мы уже видим значительные усилия, предпринимаемые ЕС в отношении третьих стран, чтобы они воздержались от отправки своих граждан авиарейсами в Беларусь. И здесь у Брюсселя неплохие шансы преуспеть: в арсенале возможных мер у него имеются как сокращение финансовой помощи этим странам, так и закрытие для их авиакомпаний столь притягательного европейского авиарынка. Теперь же в дополнение ко всему этому могут возникать новые стены, заграждения и колючая проволока. Они уже "на подходе" в Литве и Польше, дабы сдержать потоки мигрантов из Беларуси, а в Варшаве недавно объявлено о планах строительства к следующему году 180-километрового рва с водой вдоль границы с Беларусью.



Что обращает на себя особое внимание, так это не просто отход ЕС с позиций политического неприятия новых барьеров или колючей проволоки, но и движение к идее, представлявшейся ранее невероятной: Брюссель может еще и оплатить их строительство. Взять хотя бы реакцию разных лидеров ЕС на происходящее в Польше. Хотя неправительственные организации и активисты гражданского общества подвергают критике действия польских военных и полиции, которые оттесняют мигрантов обратно в Беларусь, реакции политиков на эту критику не слышно. Призывы в европейских столицах допустить к местам событий Европейское агентство по безопасности внешних границ (Frontex), гуманитарные организации и прессу также особой поддержки не находят.

Сегодня, когда соседи Беларуси из ЕС отгораживаются от неё, напрашивается вопрос: а где еще будут возведены новые пограничные барьеры?

Даже Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши и главный критик нынешних властей своей страны, будучи главой правоцентристской Европейской народной партии, призвал ЕС выразить полную солидарность с Варшавой. Всё это слагаемые тенденции, формирующейся в ЕС после миграционного кризиса 2015 года. Тогда некоторые страны, особенно Германия и Швеция, приветствовали значительный приток мигрантов, однако эти настроения быстро сменились чуть ли не на противоположные, что сопровождалось и расширением электората ультраправых партий, и голосованием о выходе Великобритании из ЕС. С тех пор акцент сместился в сторону как неприятия потоков мигрантов, так и удержания электората от поддержки радикалов. В этом контексте особенно показательными станут президентские выборы во Франции весной 2022 года.



Однако разговоров о том, чтобы Брюссель финансировал строительство новых заграждений, не велось, по крайней мере до сих пор. Образ Берлинской стены, этого воплощения "железного занавеса", оказывал большое влияние на Брюссель в течение многих лет. А памятные образы людей с Запада и Востока, собравшихся вместе, чтобы эту стену разрушить, наглядно отражали те цели, которые ставил перед собой Европейский союз. И хотя председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен повторяет, что денег на возведение новых стен не будет, председатель Европейского совета Шарль Мишель, будучи на прошлой неделе в Варшаве с визитом, заметил, что авторитетное правовое агентство ЕС пришло к выводу о возможности такого финансирования.

Идею поддержала влиятельная Европейская народная партия, и вот уже 12 стран ЕС призвали Еврокомиссию внести изменения в "Шенгенский кодекс о границах", дополнив его положением о том, что "физические барьеры могут быть эффективным средством защиты границ, соответствующим интересам всего Евросоюза" и что их возведение следует финансировать из общеевропейского бюджета. Так что не стоит удивляться, если вдруг появление самых разных "физических барьеров" вдоль внешних границ Европейского союза будет сопровождаться не только политической, но и финансовой поддержкой, пусть даже Брюссель и станет утверждать, что, мол, это не вполне "стены".



Вспомним, какой критике подверглась Венгрия, когда в 2015 году начала строительство стены на своей южной границе. Спустя год то же самое предприняла Болгария на границе с Турцией. Сегодня, когда соседи Беларуси из ЕС отгораживаются от неё, напрашивается вопрос: а где еще будут возведены новые пограничные барьеры? С этим может столкнуться, в частности, на своих западных границах Украина, не имеющая, видимо, реальных шансов на вступление в ЕС, и при этом – потенциальный источник новых миграционных потоков. Да и страны Западных Балкан могут столкнуться с тем, что от них захотят отгородиться. Новый "железный занавес" необязательно протянется от Балтики до Адриатики, однако реальное, “физическое” разграничение континента вполне может случиться.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



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