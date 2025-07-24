Задержан бывший губернатор Тамбовской области Егоров

В России задержали бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Утверждается, что Егоров, покинувший пост главы Тамбовской области в ноябре прошлого года, подозревается в получении взятки в размере 84 миллионов рублей от бывшего руководителя "Газпром межрегионгаз Тамбов" Романа Стефанова за содействие в его устройстве на госслужбу и "общее покровительство". В частности, по версии следствия, в 2023 году Стефанов оплатил проживание губернатора в отеле в аннексированном Крыму, а также оплачивал за него ипотеку, погасил задолженность по кредиту его жены, приобрёл для его нужд автомобиль. В отношении Стефанова тоже возбуждено дело - о даче взятки. При этом ранее его арестовали по делу о хранении наркотиков, сейчас он под домашним арестом.

Егорова, как сообщается, задержали в четверг в Тамбове, бывшего чиновника планируют этапировать в Москву, где изберут меру пресечения. По нескольким адресам в Москве и Тамбове прошли обыски.

Егоров был губернатором Тамбовской области с октября 2021 года по ноябрь 2024. 4 ноября - в отмечаемый в России День народного единства - он, как утверждается, добровольно ушёл в отставку. Врио губернатора Тамбовской области стал Евгений Первышов. Он был мэром Краснодара и депутатом Госдумы, принимал участие в войне против Украины, а после службы прошёл подготовку по программе "Время героев", сообщает "Настоящее Время".

"Медуза" отмечает, что Максим Егоров — близкий соратник секретаря генерального совета "Единой России" Владимира Якушева и рассматривался на должность главы федерального исполкома "Единой России". Сам Егоров говорил, что руководство страны ставит перед ним "другие задачи на федеральном уровне, которые необходимо будет выполнять", однако о его новом назначении с ноября так и не сообщалось.

До Егорова последним задержанным бывшим губернатором в России стал бывший глава Курской области Алексей Смирнов. Его задержали и арестовали в апреле по делу о хищении бюджетных средств, которые выделили для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной.

24 июля суд в Москве по ходатайству следствия отправил на 2 месяца в СИЗО вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений в приграничных с Украиной районах. Вину он не признал.