Прокуратура нашла хищения при строительстве укреплений на границе

Генпрокуратура России подала иск о взыскании почти одного миллиарда рублей по делу о масштабных хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на материалы иска.

Как говорится в иске, с 2022 по 2024 год регион получил из федерального бюджета 19,5 миллиарда рублей на строительство укреплений — опорных пунктов, блиндажей, рвов, противотанковых заграждений и прочих оборонительных объектов.

Генподрядчиком работ стало областное учреждение "Управление капитального строительства" (УКС), подчинённое региональному Минстрою. УКС тогда возглавлял Алексей Сошников, курировал работы замгубернатора и министр имущественных отношений Рустэм Зайнуллин.

Прокуратура утверждает, что Зайнуллин и Сошников использовали должностное положение в интересах подконтрольных компаний. Через аффилированные структуры — ООО "Стройинвестрезерв" и "Регион Сибирь" — были заключены 26 контрактов на сумму больше одного миллиарда рублей, из которых 925 миллионов были выведены по коррупционным схемам.

Деньги также прошли через фирмы, связанные с доверенными лицами Зайнуллина — Константином Зиминым и Иваном Новиковым.

Иск подан в Останкинский суд Москвы, поскольку, по мнению Генпрокуратуры, местный суд в Белгородской области может быть подвержен давлению. Суд уже принял дело к рассмотрению, имущество ответчиков арестовано.

Это не первый случай хищений при строительстве оборонительных сооружений. В марте 2025 года суд в Курске взыскал более четырёх миллиардов рублей с участников аналогичной схемы. По делу проходят экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов, его заместитель Алексей Дедов и другие бывшие чиновники. В их показаниях упоминался также Роман Старовойт — бывший губернатор региона и министр транспорта. 7 июля, в день своей отставки, он покончил с собой.