Задержан главрач "Матросской тишины". В ОНК его назвали "лучшим медиком" 

В Москве задержан главный врач следственного изолятора "Матросская тишина" Александр Кравченко. Эту информацию подтвердили члены Общественной наблюдательной комиссии столицы.

По данным СМИ, Кравченко задержан по делу о получении взятки за подделку медицинских документов, которые позволяют заключённому по состоянию здоровья избежать содержания в СИЗО.

При этом член ОНК Ева Меркачева, комментируя задержание Кравченко, сказала, что он "один из лучших медиков и лучший начальник больницы "Матросской тишины“, который никогда не скрывал проблем учреждения и делал всё, что мог, для лечения заключённых".

В декабре обвиняемый в мошенничестве ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, 67-летний Сергей Зуев, жаловался на то, что в тюремную больницу "Матросской тишины", в которой он находился, не допускают нужных ему врачей-специалистов - кардиолога и сосудистого хирурга. До ареста преподаватель перенёс три операции, одна из которых на сердце. Адвокаты Зуева заявляли, что его заболевания входят в перечень болезней, которые вообще препятствуют пребыванию в СИЗО. Тем не менее, ректор до сих пор содержится в изоляторе.