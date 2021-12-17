К ректору Шанинки в СИЗО не пускают врачей-специалистов

Жена арестованного по делу о мошенничестве ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева сообщила, что следствие не ответило на её просьбу допустить к мужу в тюремную больницу врачей-специалистов.

С соответствующим ходатайством к следователю ранее обратились адвокаты Зуева, однако ответа так и не получили, говорится в обращении Елизаветы Фокиной к члену столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), главе комитета по правозащите партии "Новые люди" Александру Хуруджи, сообщает "Интерфакс".

При этом, как отмечает супруга Зуева, его состояние ухудшается, ему требуются консультации внешних специалистов - кардиолога и сосудистого хирурга. Кроме того, заболевания Зуева входят в перечень болезней, которые препятствуют пребыванию в СИЗО, отметила она.

20 декабря суд рассмотрит жалобу адвокатов на продление ареста ректора Шанинки. В связи с этим, жена Сергея Зуева просит ОНК оказать содействие и помощь в разрешении данной ситуации, угрожающей здоровью мужа.

На этой неделе 67-летнего Сергея Зуева, находящегося в тюремной больнице СИЗО "Матросская тишина", посетила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. После этого омбудсмен сообщила, что "самочувствие ректора Шанинки не очень хорошее", а после перенесенных трёх операций и обострения гипертонической болезни он нуждается в консультациях узких специалистов – сосудистого хирурга и кардиохирурга вне медицинского учреждения системы ФСИН России. Москалькова также сообщила, что вновь попросит следствие и прокуратуру смягчить меру пресечения ректору Шанинки.

Ранее президент Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека заявил, что не видит необходимости в том, чтобы Сергей Зуев оставался в СИЗО.

9 ноября Мосгорсуд отправил ректора Шанинки Сергея Зуева в следственный изолятор – до этого он находился под домашним арестом. До перевода в СИЗО Зуев был несколько раз госпитализирован, за последний год он перенес три операции, одна из которых – на сердце. 19 октября ему было предъявлено обвинение в хищении 21 миллиона рублей. По версии следствия, его вуз получил от государственного Фонда новых форм развития образования деньги за выполнение работ, но не исполнил контракт. Вину ректор не признаёт. 3 декабря суд продлил арест Зуева на три месяца.