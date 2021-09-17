Задержан подозреваемый в подрыве отдела полиции в Воронежской области

Следственный комитет и МВД сообщили в пятницу о задержании подозреваемого в нападении на отделение полиции в Воронежской области.

"При попытке задержания он оказал вооружённое сопротивление, но благодаря профессиональным действиям сотрудников полиции был обезоружен. В ходе проведения спецоперации подозреваемый был ранен, ему оказывается медицинская помощь", - сообщили в СК.

В МВД также подтвердили задержание. В пресс-службе Главного управления МВД по Воронежской области сообщили, что подозреваемому 52 года.

В свою очередь в Следственном комитете сказали, что задержанный – житель села Волчанское Воронежской области Виктор Мирский. В его доме сейчас идёт обыск.

Ранее в СК заявили, что 16 сентября неизвестный на почве бытового конфликта убил членов знакомой семьи, а затем приехал к зданию отдела МВД в городе Лиски, где с помощью взрывного устройства подорвал входную дверь. Позднее он, как утверждает следствие, уехал с места на машине в направлении Острогожска.

При взрыве у отдела полиции пострадал сотрудник патрульно-постовой службы. Он был ранен в ногу. Угрозы для его жизни нет.