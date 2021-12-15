Задержан совладелец шахты "Листвяжная" Михаил Федяев

Следственный комитет подтвердил задержание руководства холдинга "СДС-Уголь" по делу о гибели горняков на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Ранее об этом сообщил источник Сибирь.Реалии в правоохранительных органах.
Среди задержанных: основной собственник шахты, председатель "Сибирского делового союза" (СДС) Михаил Федяев, генеральный и технический директора холдинга Геннадий Алексеев и Антон Якутов, а также главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов.
Им предъявлены обвинения по статьям о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть, и о злоупотреблении полномочиями.
В региональном следственном комитете отказались прокомментировать ситуацию, поскольку делом занимается центральный аппарат ведомства в Москве.
2 декабря на совещании с участием президента Владимира Путин Федяев, которому принадлежит 50 процентов акций "СДС-Угля", и Алексеев заявили, что готовы понести наказание за гибель людей в шахте.
- 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошла авария. Погиб 51 человек, 46 шахтёров и 5 горноспасателей, более 60 человек были госпитализированы. Предварительная причина аварии - взрыв метана.
- 14 декабря в Кемерово приезжал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который потребовал восстановить всю цепочку событий, а также внимательно изучить все доводы шахтеров. Бастрыкин также потребовал установить роль собственников шахты в произошедшем.
- Выжившие шахтёры рассказали "Медузе" (включена в реестр СМИ-иноагентов), что за две недели до взрыва на шахте завалило вентиляционный штрек, из-за чего начала расти концентрация метана. Несмотря на то, что содержание газа доходило до 20-30 процентов, работы в шахте не остановили.
- Ранее суд арестовал пятерых подозреваемых по факту взрыва на шахте "Листвяжная". Это директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок. Их обвиняют в "нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Еще двух сотрудников Ростехнадзора обвиняют в халатности. Всем им грозит до семи лет лишения свободы. Никто из них не признал вины.
- По данным Ростехнадзора, в этом году на шахте "Листвяжная" проведено 127 проверок, было выявлено 914 нарушений, в итоге работу приостанавливали девять раз. Последняя проверка на взорвавшемся штреке якобы проводилась накануне трагедии, 24 ноября. По данным следствия, на самом деле её не было, а надзорные органы просто составили акты.
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