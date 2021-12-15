Задержан совладелец шахты "Листвяжная" Михаил Федяев

Следственный комитет подтвердил задержание руководства холдинга "СДС-Уголь" по делу о гибели горняков на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области. Ранее об этом сообщил источник Сибирь.Реалии в правоохранительных органах.

Среди задержанных: основной собственник шахты, председатель "Сибирского делового союза" (СДС) Михаил Федяев, генеральный и технический директора холдинга Геннадий Алексеев и Антон Якутов, а также главный инженер "Листвяжной" Анатолий Лобанов.

Им предъявлены обвинения по статьям о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем смерть, и о злоупотреблении полномочиями.

В региональном следственном комитете отказались прокомментировать ситуацию, поскольку делом занимается центральный аппарат ведомства в Москве.

2 декабря на совещании с участием президента Владимира Путин Федяев, которому принадлежит 50 процентов акций "СДС-Угля", и Алексеев заявили, что готовы понести наказание за гибель людей в шахте.