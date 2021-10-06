Задержана экс-замминистра и вице-президент Сбербанка Ракова

Бывший заместитель министра просвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова, подозреваемая по делу о мошенничестве и скрывавшаяся от следствия, задержана.

Она находится в Главном следственном управлении ГУМВД по Москве, с ней ведутся следственные действия. Об этом сообщила "РИА Новости" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

37-летняя Марина Ракова – создатель сети детских технопарков "Кванториум", в которых около 47 тысяч детей и подростков обучаются современным прикладным наукам, в том числе робототехнике, альтернативной энергетике, промышленному дизайну, электронике и программированию.

По версии следствия, будучи замминистра просвещения, она пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования, который нанял в качестве субподрядчика негосударственная Московская высшая школа социальных и экономических наук, известная как Шанинка. По двум контрактам, как утверждает следствие, работы так и не были выполнены. Вуз заявил, что выполнил все обязательства в рамках контракта. Ущерб от действий Раковой следствие оценило в 50 миллионов рублей. У нее дома прошел обыск, после чего, как сообщалось, Ракова выключила телефон и перестала выходить на связь. Следствие не исключало, что Ракова может попытаться нелегально перейти украинскую границу.

По делу арестованы двое подчинённых Раковой. Всех их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по статье – до 10 лет заключения в колонии.