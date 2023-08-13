Задержанная в "Домодедово" блогер передала сообщение через адвоката

Трансгендерный бьюти-блогер Милана Петрова, сведения о задержании которой в московском аэропорту Домодедово появились в субботу, передала сообщение через адвоката. Причина задержания при этом до сих пор не известна, пишет телеграм-канал SOTAvision.

Блогер через адвоката рассказала, что у неё всё "относительно нормально". "Я надеюсь, что выйду и расскажу вам всё. Я уже сутки нахожусь в спецприёмнике...Ждите новостей", - говорится в приводимом SOTA тексте. Одновременно публикуется фото Миланы, которым поделились адвокаты. На лице видны следы побоев.

Днём ранее стало известно о задержании блогера в аэропорту Домодедово по возвращении в Москву. Отмечалось, что причины задержания не известны.

Ранее против Петровой было заведено административное дело о "пропаганде ЛГБТ", она становилась объектом критики со стороны главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. В марте нынешнего года сама Петрова заявляла, что на нее заведено уголовное дело об экстремизме из-за критики войны с Украиной, пишет SOTA.

Милана Петрова до заявления о трансгендерности получила известность как продвигавший мужской макияж блогер Андрей Петров.