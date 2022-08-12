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Задержанного московского депутата Сергея Цукасова везут в суд

Сергей Цукасов

Московского муниципального депутата Сергея Цукасова, задержанного накануне после встречи с избирателями, везут в суд. Об этом Цукасов написал в фейсбуке.

По словам Цукасова, полицейские после задержания составили на него протокол по статье о демонстрации запрещённой символики. Цукасову грозит до 15 суток административного ареста. Кроме того, вступивший в силу протокол по этой статье запрещает год участвовать в выборах. В сентябре в Москве пройдут довыборы в местные муниципалитеты.

В конце июля суд отменил регистрацию Цукасова на новые выборы муниципальных депутатов за "причастность к деятельности экстремистских организаций". В качестве доказательств причастности приводились посты в поддержку Алексея Навального, опубликованные в 2021 году.

По этой же причине избирательная комиссия ранее не зарегистрировала члена "Яблока" Константина Янкаускаса и сняла с выборов оппозиционного депутата Владимира Залищака.

  • В 2021 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального и штабы оппозиционного политика были признаны в России экстремистскими организациями и запрещены.

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