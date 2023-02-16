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Задержанной на Красной площади американке запретили въезд в Россию

Алисия Дэй в суде 

Гражданке США Алисии Дэй, задержанной на Красной площади с телёнком и затем арестованной на 13 суток, запретили въезд в Россию на 40 лет. Миграционная служба мотивировала это тем, что Дэй нарушила правила пребывания в стране для иностранных граждан, поскольку проживала на её территории без регистрации. Сама гражданка США заявила, что не знала о таких правилах.

34-летняя Алисия Дэй является экологической активисткой. В конце января она наткнулась в интернете на объявление о продаже телёнка и решила выкупить животное, чтобы его не съели.

31 января Дэй вышла в центр Москвы выгуливать питомца и была задержана полицией в районе Красной площади. Телёнка у неё отобрали, поместив в реабилитационный центр для животных. На следующей день суд в Москве арестовал американку и оштрафовал на 20 тысяч рублей, признав виновной в проведении несанкционированной акции, помешавшей движению пешеходов, и неповиновении сотрудникам полиции.

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