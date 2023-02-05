Задержанную в Москве за ленточку цветов украинского флага будут судить 

Задержанную в Москве за ленту цветов украинского флага девушку оставили в отделе полиции до суда, который предположительно должен состояться в понедельник, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо". При этом неизвестно, какое правонарушение инкриминируют задержанной, адвоката к ней не пустили. Также не сообщается её имя.

Накануне в Москве у метро "Арбатская" полицейские остановили группу молодых людей из-за того, что у одной из участниц компании к рюкзаку была прикреплена сине-жёлтая лента и значок с изображением коровы цветов радуги. Всю компанию доставили в отдел полиции по району Арбат. Спустя восемь часов трёх человек отпустили без составления протокола, а девушку с рюкзаком, на которую изначально обратила внимание полиция, оставили в камере предварительного заключения на ночь.