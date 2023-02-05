Задержанную в Москве за ленточку цветов украинского флага будут судить 

Задержанную в Москве за ленту цветов украинского флага девушку оставили в отделе полиции до суда, который предположительно должен состояться в понедельник, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо". При этом неизвестно, какое правонарушение инкриминируют задержанной, адвоката к ней не пустили. Также не сообщается её имя.
Накануне в Москве у метро "Арбатская" полицейские остановили группу молодых людей из-за того, что у одной из участниц компании к рюкзаку была прикреплена сине-жёлтая лента и значок с изображением коровы цветов радуги. Всю компанию доставили в отдел полиции по району Арбат. Спустя восемь часов трёх человек отпустили без составления протокола, а девушку с рюкзаком, на которую изначально обратила внимание полиция, оставили в камере предварительного заключения на ночь.
- В конце прошлого года редакция "ОВД-Инфо" подсчитала, что в России с начала полномасштабной войны в Украине за участие в антивоенных митингах и пикетах, за посты в соцсетях, а также за выражение в той или иной форме поддержки Украины, были задержаны минимум 19 тысяч 443 человека. Это рекордная цифра задержанных по политическим мотивам за последние 10 лет.
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