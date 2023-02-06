Задержанную за жёлто-синюю ленту обвинили в неповиновении полиции 

Жительницу Москвы Нину Нестерову, задержанную в прошедшую субботу за ленту цветов украинского флага на рюкзаке, обвинили в неповиновении сотрудникам полиции, сообщает SOTA.
В понедельник Пресненский районный суд столицы начал рассматривать её дело, но вердикт не вынес, назначив новое заседание на 13 февраля. Судья согласилась вызвать и допросить полицейских, давших показания против обвиняемой, которой грозит арест сроком до 15 суток.
5 февраля в Москве у метро "Арбатская" полицейские остановили группу молодых людей из-за того, что у одной из участниц компании к рюкзаку была прикреплена сине-жёлтая лента и значок цветов радуги. Всю компанию доставили в отдел полиции по району Арбат. Спустя восемь часов трёх человек отпустили без составления протокола, а девушку с рюкзаком, на которую изначально обратила внимание полиция, оставили в камере предварительного заключения до понедельника.
- В конце прошлого года редакция "ОВД-Инфо" подсчитала, что в России с начала полномасштабной войны в Украине за участие в антивоенных митингах и пикетах, за посты в соцсетях, а также за выражение в той или иной форме поддержки Украины, были задержаны минимум 19 тысяч 443 человека. Это рекордная цифра задержанных по политическим мотивам за последние 10 лет.
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