Задержанную за жёлто-синюю ленту обвинили в неповиновении полиции 

Жительницу Москвы Нину Нестерову, задержанную в прошедшую субботу за ленту цветов украинского флага на рюкзаке, обвинили в неповиновении сотрудникам полиции, сообщает SOTA.

В понедельник Пресненский районный суд столицы начал рассматривать её дело, но вердикт не вынес, назначив новое заседание на 13 февраля. Судья согласилась вызвать и допросить полицейских, давших показания против обвиняемой, которой грозит арест сроком до 15 суток.

5 февраля в Москве у метро "Арбатская" полицейские остановили группу молодых людей из-за того, что у одной из участниц компании к рюкзаку была прикреплена сине-жёлтая лента и значок цветов радуги. Всю компанию доставили в отдел полиции по району Арбат. Спустя восемь часов трёх человек отпустили без составления протокола, а девушку с рюкзаком, на которую изначально обратила внимание полиция, оставили в камере предварительного заключения до понедельника.